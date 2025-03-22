Блогерка Дар’я Верис назвала 5 правил успіху в Instagram

Відома українська блогерка Дар’я Верис, на сторінку якої підписані понад пів мільйона користувачів, поділилася історією свого шляху від "відмінниці" до одного з найвпливовіших трендсетерів українського жіночого блогінгу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про її правила успіху в Instagram .

За словами Дар’ї, її успіху сприяла підтримка родини ще з дитинства. Хоча рідні й не здогадувалися, що вона стане іконою Instagram, саме віра близьких допомогла їй будувати кар’єру в діджитал-просторі.

"Модельна зовнішність, прагнення до саморозвитку та вміння говорити з аудиторією — це той коктейль, який спрацював у моєму випадку", — розповідає Дар’я.

Свою кар’єру блогерка починала в Англії, де зібрала перших підписників. Сьогодні вона створює контент, що балансує між комерцією та мистецтвом, і активно ділиться порадами з аудиторією. Вона відверто розповідає про догляд за собою та співпрацює лише з брендами, яким довіряє.

Дар’я Верис вважає, що успіх у соцмережах — це насамперед системна робота. Вона поділилася п’ятьма правилами, яких дотримується сама:

Instagram — це більше, ніж соцмережа. Блогерка вивчила діджитал-маркетинг і використовує його для розвитку особистого бренду.

Бути собою. Щирість, відкритість і внутрішня гармонія — те, що цінує аудиторія.

Вибірковість у рекламі. Дар’я обирає лише ті бренди, яким довіряє, і створює для них естетичні рекламні інтеграції.

Бути в тренді. Постійне навчання, відстеження нових стратегій і тенденцій — обов’язкова частина роботи.

Залишатися вірною своєму стилю. Незалежно від моди, важливо зберігати унікальність і власний підхід.

Дар’я Верис переконана: сучасна жінка — це поєднання сили, смаку й розуму. Саме ці якості вона транслює через свій блог, розвиваючи ідею справжньої girl power в українському та міжнародному Instagram.

Також блогерка обіцяє найближчим часом ще більше корисних порад для

тих, хто мріє про власний успішний блог.