Блогерша Дарья Верис назвала 5 правил успеха в Instagram

Известная украинская блогерша Дарья Верис, на страницу которой подписаны более полумиллиона пользователей, поделилась историей своего пути от "отличницы" до одного из самых влиятельных трендсеттеров украинского женского блогинга.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ее правилах успеха в Instagram .

По словам Дарьи, ее успеху способствовала поддержка семьи еще с детства. Хотя родные и не догадывались, что она станет иконой Instagram, именно вера близких помогла ей строить карьеру в диджитал-пространстве.

"Модельная внешность, стремление к саморазвитию и умение говорить с аудиторией - это тот коктейль, который сработал в моем случае", - рассказывает Дарья.

Свою карьеру блогерша начинала в Англии, где собрала первых подписчиков. Сегодня она создает контент, балансирующий между коммерцией и искусством, и активно делится советами с аудиторией. Она откровенно рассказывает об уходе за собой и сотрудничает только с брендами, которым доверяет.

Дарья Верис считает, что успех в соцсетях - это прежде всего системная работа. Она поделилась пятью правилами, которых придерживается сама:

Instagram - это больше, чем соцсеть. Блогерша изучила диджитал-маркетинг и использует его для развития личного бренда.

Быть собой. Искренность, открытость и внутренняя гармония - то, что ценит аудитория.

Избирательность в рекламе. Дарья выбирает только те бренды, которым доверяет, и создает для них эстетические рекламные интеграции.

Быть в тренде. Постоянное обучение, отслеживание новых стратегий и тенденций - обязательная часть работы.

Оставаться верной своему стилю. Независимо от моды, важно сохранять уникальность и собственный подход.

Дарья Верис убеждена: современная женщина - это сочетание силы, вкуса и ума. Именно эти качества она транслирует через свой блог, развивая идею настоящей girl power в украинском и международном Instagram.

Также блогер обещает в ближайшее время еще больше полезных советов для

тех, кто мечтает о собственном успешном блоге.