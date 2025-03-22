Блогерша Дарья Верис назвала 5 правил успеха в Instagram
Известная украинская блогерша Дарья Верис, на страницу которой подписаны более полумиллиона пользователей, поделилась историей своего пути от "отличницы" до одного из самых влиятельных трендсеттеров украинского женского блогинга.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ее правилах успеха в Instagram.
По словам Дарьи, ее успеху способствовала поддержка семьи еще с детства. Хотя родные и не догадывались, что она станет иконой Instagram, именно вера близких помогла ей строить карьеру в диджитал-пространстве.
"Модельная внешность, стремление к саморазвитию и умение говорить с аудиторией - это тот коктейль, который сработал в моем случае", - рассказывает Дарья.
Свою карьеру блогерша начинала в Англии, где собрала первых подписчиков. Сегодня она создает контент, балансирующий между коммерцией и искусством, и активно делится советами с аудиторией. Она откровенно рассказывает об уходе за собой и сотрудничает только с брендами, которым доверяет.
Дарья Верис считает, что успех в соцсетях - это прежде всего системная работа. Она поделилась пятью правилами, которых придерживается сама:
Instagram - это больше, чем соцсеть. Блогерша изучила диджитал-маркетинг и использует его для развития личного бренда.
Быть собой. Искренность, открытость и внутренняя гармония - то, что ценит аудитория.
Избирательность в рекламе. Дарья выбирает только те бренды, которым доверяет, и создает для них эстетические рекламные интеграции.
Быть в тренде. Постоянное обучение, отслеживание новых стратегий и тенденций - обязательная часть работы.
Оставаться верной своему стилю. Независимо от моды, важно сохранять уникальность и собственный подход.
Дарья Верис убеждена: современная женщина - это сочетание силы, вкуса и ума. Именно эти качества она транслирует через свой блог, развивая идею настоящей girl power в украинском и международном Instagram.
Также блогер обещает в ближайшее время еще больше полезных советов для
тех, кто мечтает о собственном успешном блоге.