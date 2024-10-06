На блогера Ніколаса Карму напали у Полтаві: що відомо

Деталі нападу на Ніколаса Карму

Зі слів блогера, інцидент трапився 5 жовтня. Під час зйомок чергового випуску рубрики "Скільки коштує ваш лук?" група чоловіків, яка перебувала поруч, почала вигукувати образи на адресу Карми.

Після завершення інтерв'ю провокатори підійшли до нього з камерами і запитали про його ставлення до ЗСУ. На що той відповів, що кожен має бути або в армії, або для армії.

"Для того, щоб були певні якісь докази, я вирішив підійти до них, з ними поговорити на свою камеру. Я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя. Його друг підбіг до мене ззаду і приставив мені пістолет до шиї", - розповів Ніколас.

Він також зазначив, що незнайомець погрожував пістолетом не тільки йому, а й випадковим очевидцям, які проходили повз. Ці люди не мали жодного відношення до блогера і просто спостерігали за тим, що відбувається, збоку.

Нагадаємо, подібні інциденти вже траплялися з Ніколасом. У травні Карма, прогулюючись площею Ринок, почув нецензурні вигуки на свою адресу.

На відео, яке оприлюднив блогер, видно як він робить зауваження хлопцю, що не красиво вигукувати в спину. Згодом цей хлопець бризнув в його обличчя балончиком.

У результаті Галицький районний суд Львова визнав 21-річного Миколу Піскорського винним у вчиненні дрібного хуліганство. Суд при 119 грн штрафу.