На блогера Николаса Карму напали в Полтаве: что известно

Детали нападения на Николаса Карму

По словам блогера, инцидент произошел 5 октября. Во время съемок очередного выпуска рубрики "Сколько стоит ваш лук?" группа мужчин, которая находилась рядом, начала выкрикивать оскорбления в адрес Кармы.

После завершения интервью провокаторы подошли к нему с камерами и спросили о его отношении к ВСУ. На что тот ответил, что каждый должен быть или в армии, или для армии.

Ніколас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)

"Для того, чтобы были определенные какие-то доказательства, я решил подойти к ним, с ними поговорить на свою камеру. Я попросил, чтобы он посмотрел на мою камеру, показал свое лицо. Его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее", - рассказал Николас.

Он также отметил, что незнакомец угрожал пистолетом не только ему, но и случайным очевидцам, которые проходили мимо. Эти люди не имели никакого отношения к блогеру и просто наблюдали за происходящим со стороны.

Напомним, подобные инциденты уже случались с Николасом. В мае Карма, прогуливаясь по площади Рынок, услышал нецензурные выкрики в свой адрес.

На видео, которое обнародовал блогер, видно как он делает замечание парню, что не красиво выкрикивать в спину. Впоследствии этот парень брызнул в его лицо баллончиком.

В результате Галицкий районный суд Львова признал 21-летнего Николая Пискорского виновным в совершении мелкого хулиганства. Суд при 119 грн штрафа.