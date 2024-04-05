Блогер "злив" у мережу фото бойфренда Астаф’євої, молодшого за неї на 10 років

Що відомо про бойфренда Даші Астаф’євої

Беспалов поцікавився в юзерів, як їм "амурний вибір" виконавиці.

Після цього його підписники стали гадати, хто цей загадковий чоловік, молодший за волонтерку на 10 років.

Зрештою фоловери з’ясували, що на фото - підприємець Григорій Черкаський. Його батько є мультимільйонером, головою Державної служби фінансового моніторингу України.

Григорій Черкаський (фото: Telegram-канал BespaLOVmedia)

Чи дійсно Астаф’єва крутить роман з Черкаським-молодшим - достеменно невідомо.

Нагадаємо, артистка познайомилася зі своїм бойфрендом, якого нині ретельно приховує від публіки, під час повномасштабної війни.

За словами Даші, коханий був для неї рятівним колом. Чоловік не дав знаменитості опустити руки, а також дав стимул рухатися далі та пробувати у житті щось нове.