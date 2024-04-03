Блогер розповів про ймовірні пластичні операції Тіни Кароль (відео)

Тіна Кароль дійсно дуже змінилась за останні роки, і варто сказати, що у кращу сторону. Тому цікавить питання, чи робила співачка пластику й український блогер вирішив прокоментувати зовнішність Тіни.

Чи робила Тіна Кароль пластичні операції

Співачка дуже змінилась за останні роки, її зовнішність заграла по-новому, і це той випадок, коли вік дійсно прикрашає жінку. Тіна ніби розквітла, і навіть стала виглядати молодше.

Саме тому прихильників співачки цікавить питання, чи робила вона щось зі своєю зовнішністю. Тому блогер вирішив проаналізувати зовнішність Кароль.

"Припускаю, що була ринопластика, адже раніше її ніс був ширше, а кінчик на деяких фото опускається вниз. Хоча опущений кінчик можна виправити за допомогою ботоксу. Також Тіна часто контурує ніс. Чи то раніше був невдалий контурінг, чи ринопластика - важко сказати", - каже Дмитро.

"Багато хто може подумати, що була блефаропластика. Але, як на мене, схожий ефект Тіна могла досягти такого ефекту завдяки ліфтингу брів. Також це можна зробити ботоксом. Також Кароль може досягти такого ефекту завдяки затягуванню волосся під перуками, як вона носить, адже без перуки її очі не такі натягнуті", - продовжує чоловік.

"В цілому зовнішність Кароль виглядає природно, але вона полюбляє ботокс, адже на її обличчі відсутня міміка та зморшки навколо очей. Також у Тіни "посмішка Джокера", а виправити це можна за допомогою ботоксу, або за допомогою філера, На мою думку, у Тіни була косметологічна процедура. А також у Кароль помітні сліди ботоксу на носогубці", - пояснив блогер.