Блогер рассказал о возможных пластических операциях Тины Кароль (видео)

Тина Кароль действительно очень изменилась за последние годы, и следует сказать, что в лучшую сторону. Поэтому интересует вопрос, делала ли певица пластику и украинский блоггер решил прокомментировать внешность Тины.

Делала ли Тина Кароль пластические операции

Певица очень изменилась за последние годы, ее внешность заиграла по-новому, и это тот случай, когда возраст действительно украшает женщину. Тина будто расцвела, и даже стала выглядеть моложе.

Именно поэтому поклонников певицы интересует вопрос, делала ли она что-нибудь со своей внешностью. Поэтому блоггер решил проанализировать облик Кароль.

"Предполагаю, что была ринопластика, ведь раньше ее нос был шире, а кончик на некоторых фото опускается вниз. Хотя опущенный кончик можно исправить с помощью ботокса. Также Тина часто контурирует нос. То ли раньше был неудачный контуринг, то ли ринопластика - трудно сказать" , - говорит Дмитрий.

"Многие могут подумать, что была блефаропластика. Но, по-моему, схожий эффект Тина могла достичь такого эффекта благодаря лифтингу бровей. Также это можно сделать ботоксом. Также Кароль может достичь такого эффекта благодаря затягиванию волос под париками, как она носит, ведь без парика ее глаза не так натянуты", - продолжает мужчина.

"В целом внешность Кароль выглядит естественно, но она любит ботокс, ведь на ее лице отсутствует мимика и морщинки вокруг глаз. Также у Тины "улыбка Джокера", а исправить это можно с помощью ботокса, или с помощью филера, по моему мнению, у Тены была косметологическая процедура. А также у Кароль заметны следы ботокса на носогубке", - пояснил блоггер.