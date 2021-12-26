Блогер на правдивых фото показал, каким пойлом травили людей при "совке"

По словам блогера, кофе в "совке" являлся одним из примеров всеобщего неравенства, когда доступ к качественным продуктам и другим благам имел всего 1% населения.

Все годы существования в СССР кофе являлся большим дефицитом. На прилавках магазинов кофе появлялся довольно редко, а если и появлялся - то не залеживался. Кофе очень быстро разметали, так как помимо непосредственно употребления, кофе (зерновой либо молотый) был отличной взяткой (презентом) при решении личных вопросов.

Баночкой кофе, как бутылкой коньяка или коробкой конфет, можно было "подмазать" врача, сантехника, учителя, какого-нибудь чиновника.

Вот так, по словам Мировича, выглядели банки с "хорошим" кофе в СССР. Стыдливая надпись "без цикория" говорит сама за себя.

Но на фото выше - дефицитный кофе для элиты. А большинство граждан довольствовались другими "кофейными напитками".

По вкусу такие напитки больше напоминали какое-то жженое зерно с привкусом карамели и цикория, ну и конечно никакого тонизирующего эффекта (как у натурального кофе) там не было.

Вот что пило большинство советских граждан.

В составе были от 10 до 15% натурального кофе, а остальное - ячмень, цикорий, рожь, овес, соя и даже желуди (!)

Именно такие "кофейные напитки" и подавали в большинстве советских столовых (кафе) под видом кофе - чаще всего в чуть тёплом виде, в граненых стаканах.