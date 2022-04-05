Блогер-педагог поддерживает геноцид украинцев, но закрывать бизнес в Киеве не спешит

Кто такая Елена Куликова и почему она не любит Украину

Педагог старается держать свое прошлое в тайне. Тем более сейчас, ведь она родилась в Николаеве, который регулярно обстреливают российские войска. В Николаеве Елена окончила школу, и несколько лет проработала воспитательницей в детском садике, в этом городе открыт один из ее пресловутых кабинетов.

А еще в Николаеве живут родители Елены. Они прячутся от российских снарядов, пока их дочь сидит в уютной московской квартире и рассказывает подписчикам о новых методиках воспитания детей...

Елена Куликова (фото: instagram.com/leno4ka_kulikova)

К слову, делает она это красиво, поэтому и неудивительно, что на нее "повелись" многие российские знаменитости.

Так, еще на заре своего успешного успеха Елена получила известность как "звездная нянечка". Она приглядывала за детьми Тимати, Сергея Жукова, Анны Хилькевич, Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, украинской певицы Анны Седоковой и других.

Отметим, что все эти "клиенты" открыто поддерживают вторжение РФ в Украину и считают, что "запад давит и пытается подорвать зарождающуюся силу и мощь России".

Елена Куликова (фото: instagram.com/leno4ka_kulikova)

Елена Куликова тоже дает молчаливое согласие на геноцид украинцев.

В своих соцсетях она абсолютно "вне политики" и лишь крайне редко отвечает на комментарии своих подписчиков, среди которых [было] много украинцев.

Елена Куликова (фото: instagram.com/leno4ka_kulikova)

Например, недавно украинка Алина написала Елене такое обращение: "Надеюсь, вы, украинка, научите русских детей доброте, чтобы они потом не расстреливали мирное население, как их родители в Буче и Гостомеле… Хотя, наивные мы, для вас же, Елена, деньги, видимо, не пахнут - про Украину ни пары с уст. Наверное, для вас, как и многих русских, тоже "кровь недостаточно красная, а трупы недостаточно серые".

Ее поддержала еще одна украинка Анастасия.

"Елена, видимо, вне политики. Тут же нужно сесть разобраться: кто стрелял, кто бомбит, кто убивал... Надо много мозгов, чтобы понять - кто прав, а кто нет. Одно дело брать за урок 600 гривен, а другое - действительно иметь душу и переживать за обычных людей, которых убили. Елена, возможно, среди них есть и ваши ученики. Все у вас хорошо?" - написала украинка.

И тут Куликова прервала молчание, кинув в ответ: "Как жаль, что вы нашли педагога и решили все вину возложить на меня. Я, как могу, помогаю на деле. Кричать не буду об этом. И поверьте, столько я получила оскорблений и угроз от вас. Молчи плохо, говоришь плохо, делаешь тоже плохо".

Чем именно и кому помогает Елена - она не уточнила.

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В тоже время, пока Куликова публично не осуждает действия Кремля, в некоторых городах Украины до последнего продолжали в разных форматах работать кабинеты от ее собственного Центра дошкольного развития.

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Однако сегодня в николаевской "филии" Елены Куликовой нам сказали, что пока занятия приостановлены, так как "все педагоги разъехались".

Но о полном закрытии студий речь пока что не идет.

Добавим, что сама Куликова воспитывает двоих детей. Она участвует и продвигает свои идеи до аудитории во многих проектах и передачах, в том числе, на российских пропагандистских телеканалах.

Сколько продержится ее бизнес в РФ, сказать сложно. Ведь он почти весь завязан на Instagram, YouTube и других платформах, которые или уже ушли из России, или же будут скоро заблокированы Роскомнадзором.

Но в Украине ее кабинеты по развитию и воспитанию детей должны закрыться прямо сейчас.

Ведь чему может научить педагог, которая не имеет ничего против убийства мирных людей в своей родной стране?..