Блогер-педагог підтримує геноцид українців, але закривати бізнес у Києві не поспішає

Хто така Олена Куликова і чому вона не любить Україну

Педагог намагається тримати своє минуле в таємниці. Тим більше зараз, адже вона народилася в Миколаєві, який регулярно обстрілюють російські війська. У Миколаєві Олена закінчила школу, і кілька років пропрацювала вихователькою в дитячому садку, в цьому місті відкритий один з її горезвісних кабінетів.

А ще в Миколаєві живуть батьки Олени. Вони ховаються від російських снарядів, поки їхня дочка сидить в затишній московській квартирі і розповідає підписникам про нові методики виховання дітей...

Олена Куликова (фото: instagram.com/leno4ka_kulikova)

До слова, робить вона це красиво, тому й не дивно, що на неї "повелися" багато російських знаменитостей.

Так, ще на зорі свого успішного успіху Олена здобула популярність як "зіркова нянечка". Вона наглядала за дітьми Тіматі, Сергєя Жукова, Анни Хилькевич, Дмітрія Пєскова і Татьяни Навки, української співачки Анни Сєдокової та інших.

Відзначимо, що всі ці "клієнти" відкрито підтримують вторгнення РФ в Україну і вважають, що "захід тисне і намагається підірвати силу і міць Росії".

Олена Куликова (фото: instagram.com/leno4ka_kulikova)

Олена Куликова теж дає мовчазну згоду на геноцид українців.

У своїх соцмережах вона абсолютно "поза політикою" і лише вкрай рідко відповідає на коментарі своїх підписників, серед яких [було] багато українців.

Олена Куликова (фото: instagram.com/leno4ka_kulikova)

Наприклад, нещодавно українка Аліна написала Олені таке звернення: "Сподіваюся, ви, українка, навчите російських дітей доброті, щоб вони потім не розстрілювали мирне населення, як їхні батьки в Бучі та Гостомелі... Хоча, наївні ми, для вас же, Олена, гроші, мабуть, не пахнуть - про Україну ні пари з вуст. Напевно, для вас, як і багатьох росіян, теж "кров недостатньо червона, а трупи недостатньо сірі".

Її підтримала ще одна українка Анастасія.

"Олена, мабуть, поза політикою. Тут же потрібно сісти розібратися: хто стріляв, хто бомбить, хто вбивав... Треба багато мізків, щоб зрозуміти - хто правий, а хто ні. Одна справа брати за урок 600 гривень, а інша - дійсно мати душу і переживати за звичайних людей, яких вбили. Олена, можливо, серед них є і ваші учні. Все у вас добре?" - написала українка.

І тут Куликова перервала мовчання, кинувши у відповідь: "Як шкода, що ви знайшли педагога і вирішили всю провину покласти на мене. Я, як можу, допомагаю на ділі. Кричати не буду про це. І повірте, стільки я отримала образ і погроз від вас. Мовчи погано, говориш погано, робиш теж погано".

Чим саме і кому допомагає Олена - вона не уточнила.

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У той же час, поки Куликова публічно не засуджує дії Кремля, в деяких містах України до останнього продовжували в різних форматах працювати кабінети від її власного Центру дошкільного розвитку.

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Однак сьогодні в миколаївській "філії" Олени Куликової нам сказали, що поки заняття припинені, так як "всі педагоги роз'їхалися".

Але про повне закриття студій мова поки що не йде.

Додамо, що сама Куликова виховує двох дітей. Вона бере участь і просуває свої ідеї до аудиторії в багатьох проектах і передачах, в тому числі, на російських пропагандистських телеканалах.

Скільки протримається її бізнес в РФ, сказати складно. Адже він майже весь зав'язаний на Instagram, YouTube та інших платформах, які вже пішли з Росії, або ж будуть скоро заблоковані Роскомнадзором.

Але в Україні її кабінети з розвитку і виховання дітей повинні закритися прямо зараз.

Бо чому може навчити педагог, яка не має нічого проти вбивства мирних людей у своїй рідній країні?..