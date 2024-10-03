Блогер Паша Бумчик після втечі за кордон згадав про військових: "Я їх поважаю"

Наприкінці вересня стало відомо, що український блогер Паша Бумчик, відомий екстремальними відео, втік з України через гори та опинився в Румунії. Тепер інфлюенсер дав інтерв'ю, в якому прокоментував ставлення до певних ситуацій. Зокрема, він пояснив, чи вважає свою втечу неповагою до наших захисників.

Що з цього приводу сказав зірка соцмереж, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Василю Тимошенку.

Паша Бумчик висловився про військових

"Чи не думаєш ти, що це неповага до військових? Коли ти прям отак голосно розповідаєш, що можна взяти перейти кордон, опинитися в іншій країні й просто насолоджуватися життям, поки інші не можуть собі цього дозволити?" - поцікавився у нього інтерв’юер.

На це той відповів, що не може подобатись усім, і свій вчинок не вважає ганебним, підкреслюючи, що це його вибір і його життя.

"Я всім не сподобаюсь. Є люди, яким я не буду подобатись, щоб я не робив. Чи не повага це до військових? Ні, я так не вважаю. Тому що я їх поважаю, те, що вони обрали захищати країну. І я хочу, щоб вони поважали за те, що я вибрав собі таке життя", - підкреслив Паша.

скриншоти з інтерв'ю

До слова, про свою втечу з України інфлюенсер відкрито розповів у соцмережах. Він наважився на цей крок після того, як отримав повістку від Солом'янського районного ТЦК і СП у Києві. Згодом Бумчик показав у мережі розкладені вдома намет і речі, а у наступних кадрах вже з'явилися гірські пейзажі.

Інфлюенсер зазначав, що добрався до Румунії, куди нібито потрапив, оскільки "заблукав" у горах під час походу по гриби. У Telegram він навіть публікував свою геолокацію - місто Сігету-Мармацієй.

Пізніше блогер розповів, що вже перебуває в іншій країні. Після втечі Бумчика внесли до бази "Миротворець" як зрадника та дезертира.

До слова, Павло Дволичанський (справжнє ім'я хлопця) - уродженець Житомира. Йому 27 років, і популярність українець здобув у 2015 році, коли продемонстрував ризикований трюк, проїхавшись на даху вагона метро. В Instagram за його сторінкою стежать понад 400 тисяч підписників.

Паші Бумчику 27 років (фото: instagram.com/pashabumchik)