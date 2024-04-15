Блогер-криміналітет Андрій Щадило втік з України: що відомо

Блогер втік з України

На опублікованому відео можна побачити досить блогера в одному з європейських аеропортів.

Хто такий Андрій Щадило

Щадило, український стример із кримінальним минулим, набув популярності як напарник "Мопса", з яким він відбував покарання за скоєні злочини. Його основна аудиторія складається із російських глядачів.

Якось він навіть висловився у своєму звичному дусі щодо президента України Володимира Зеленського. Тоді цей колишній злочинець продемонстрував дві гвинтівки, які він придбав у Києві, показавши паспорт.

У мережі повідомляється, що у в'язниці Щадило провів близько 10 років і почав знімати там відео. У роликах він фігурував разом із товаришем-сокамерником. У своїх стрімах Щадило знущався з друга і всіляко принижував.

Блогер Андрій Щадило (Скріншоти)