Блогер-криміналітет Андрій Щадило втік з України: що відомо

Колишній в'язень та кримінальний авторитет "Сирота", а нині блогер Андрій Щадило, втік із України.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал "Джокер".
На опублікованому відео можна побачити досить блогера в одному з європейських аеропортів.
Щадило, український стример із кримінальним минулим, набув популярності як напарник "Мопса", з яким він відбував покарання за скоєні злочини. Його основна аудиторія складається із російських глядачів.
Якось він навіть висловився у своєму звичному дусі щодо президента України Володимира Зеленського. Тоді цей колишній злочинець продемонстрував дві гвинтівки, які він придбав у Києві, показавши паспорт.
У мережі повідомляється, що у в'язниці Щадило провів близько 10 років і почав знімати там відео. У роликах він фігурував разом із товаришем-сокамерником. У своїх стрімах Щадило знущався з друга і всіляко принижував.
Нагадаємо, що блогер розповів, хто новий коханий Даші Квіткової.