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Блогер-криміналітет Андрій Щадило втік з України: що відомо

Фото: Андрій Щадило втік з України (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Колишній в'язень та кримінальний авторитет "Сирота", а нині блогер Андрій Щадило, втік із України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал "Джокер".

Блогер втік з України

На опублікованому відео можна побачити досить блогера в одному з європейських аеропортів.

Хто такий Андрій Щадило

Щадило, український стример із кримінальним минулим, набув популярності як напарник "Мопса", з яким він відбував покарання за скоєні злочини. Його основна аудиторія складається із російських глядачів.

Якось він навіть висловився у своєму звичному дусі щодо президента України Володимира Зеленського. Тоді цей колишній злочинець продемонстрував дві гвинтівки, які він придбав у Києві, показавши паспорт.

У мережі повідомляється, що у в'язниці Щадило провів близько 10 років і почав знімати там відео. У роликах він фігурував разом із товаришем-сокамерником. У своїх стрімах Щадило знущався з друга і всіляко принижував.

Блогер Андрій Щадило (Скріншоти)

Нагадаємо, що блогер розповів, хто новий коханий Даші Квіткової.

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