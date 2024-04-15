Блогер-уголовник Ан6дрей Щадило сбежал из Украины: что известно

Блогер сбежал из Украины

На опубликованном видео можно увидеть довольного блогера в одном из европейских аэропортов.

Кто такой Андрей Щадило

Щадило, украинский стример с криминальным прошлым, приобрел известность как напарник "Мопса", с которым он отбывал наказание за совершенные преступления. Его основная аудитория состоит из российских зрителей.

Однажды он даже высказался в своем привычном духе по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Тогда этот бывший преступник продемонстрировал две винтовки, которые он приобрел в Киеве, предъявив паспорт.

В сети сообщается, что в тюрьме Щадило провел около 10 лет и начал там снимать видео. В роликах он фигурировал вместе с товарищем-сокамерником. В своих стримах Щадило издевался над другом и всячески унижал.

Блогер Андрей Щадило (Скриншоты)