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Блогер-уголовник Ан6дрей Щадило сбежал из Украины: что известно

Фото: Андрей Щадило сбежал из Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Бывший заключенный и криминальный авторитет "Сирота", а ныне блогер Андрей Щадило, сбежал из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Джокер".

Блогер сбежал из Украины

На опубликованном видео можно увидеть довольного блогера в одном из европейских аэропортов.

Кто такой Андрей Щадило

Щадило, украинский стример с криминальным прошлым, приобрел известность как напарник "Мопса", с которым он отбывал наказание за совершенные преступления. Его основная аудитория состоит из российских зрителей.

Однажды он даже высказался в своем привычном духе по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Тогда этот бывший преступник продемонстрировал две винтовки, которые он приобрел в Киеве, предъявив паспорт.

В сети сообщается, что в тюрьме Щадило провел около 10 лет и начал там снимать видео. В роликах он фигурировал вместе с товарищем-сокамерником. В своих стримах Щадило издевался над другом и всячески унижал. 

Блогер Андрей Щадило (Скриншоты)

Напомним, что блогер рассказал, кто новый любимый Даши Квитковой.

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