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"Блогер Кемп": 10-річний Святослав розповів про окупацію на Чернігівщині

10-річний Святослав розповів музею "Голосу мирних" про окупацію на Чернігівщині (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

10-річний Святослав провів 36 днів в окупації з батьками та однорічним братиком на Чернігівщині. Вони ховалися у підвалі, майже без їжі.

Після пережитого Святослав став учасником літньої зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ріната Ахметова. Те, що відбувалося в окупації, він згадує зі сльозами на очах.

"Ми сиділи у підвалі. Мама сказала: "Якщо мене не стане, якщо ми заснемо... пообіцяй, що ти не залишиш братика“. Я зрозумів, що вона говорить", - ділиться Святослав.

Відкрито запис на нову осінню зміну "Блогер Кемп". Це відпочинок, організований фондом для дітей, які постраждали від війни.

Зареєструйтесь за посиланням: https://akhmetovfoundation.org/s/0d7a81

Під час змін діти зміцнюють здоров'я, відпочивають та опановують навички блогера. З ними працюють досвідчені психологи Фонду та професіонали медіагалузі. Додому хлопці везуть добрі спогади, нові мрії та надії.

У рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали вже близько 5 тисяч дітей із усієї країни.

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