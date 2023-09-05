"Блогер Кемп": 10-річний Святослав розповів про окупацію на Чернігівщині

"Ми сиділи у підвалі. Мама сказала: "Якщо мене не стане, якщо ми заснемо... пообіцяй, що ти не залишиш братика“. Я зрозумів, що вона говорить", - ділиться Святослав.

Відкрито запис на нову осінню зміну "Блогер Кемп". Це відпочинок, організований фондом для дітей, які постраждали від війни.

Зареєструйтесь за посиланням: https://akhmetovfoundation.org/s/0d7a81

Під час змін діти зміцнюють здоров'я, відпочивають та опановують навички блогера. З ними працюють досвідчені психологи Фонду та професіонали медіагалузі. Додому хлопці везуть добрі спогади, нові мрії та надії.

У рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали вже близько 5 тисяч дітей із усієї країни.