"Блогер Кемп": 10-летний Святослав рассказал об оккупации на Черниговщине

"Мы сидели в подвале. Мама сказала: "Если меня не станет, если мы уснем... пообещай, что ты не оставишь братика“. Я понял, о чем она говорит", - делится Святослав.

Открыта запись на новую осеннюю смену "Блогер Кемп". Это отдых, организованный фондом для детей, пострадавших от войны.

Зарегистрируйтесь по ссылке : https://akhmetovfoundation.org/s/0d7a81

Во время смен дети укрепляют здоровье, отдыхают и овладевают навыками блогера. С ними работают опытные психологи Фонда и профессионалы медиаотрасли. Домой ребята везут хорошие воспоминания, новые мечты и надежды.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.