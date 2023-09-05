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"Блогер Кемп": 10-летний Святослав рассказал об оккупации на Черниговщине

10-летний Святослав рассказал музею "Голоса мирных" об оккупации на Черниговщине (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

10-летний Святослав провел 36 дней в оккупации с родителями и годовалым братиком на Черниговщине. Они прятались в подвале, почти без еды.

После пережитого Святослав стал участником летней смены "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова. То, что происходило в оккупации, он вспоминает со слезами на глазах.

"Мы сидели в подвале. Мама сказала: "Если меня не станет, если мы уснем... пообещай, что ты не оставишь братика“. Я понял, о чем она говорит", - делится Святослав.

Открыта запись на новую осеннюю смену "Блогер Кемп". Это отдых, организованный фондом для детей, пострадавших от войны.

Зарегистрируйтесь по ссылке : https://akhmetovfoundation.org/s/0d7a81

Во время смен дети укрепляют здоровье, отдыхают и овладевают навыками блогера. С ними работают опытные психологи Фонда и профессионалы медиаотрасли. Домой ребята везут хорошие воспоминания, новые мечты и надежды.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.

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