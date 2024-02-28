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Блогер Андрій Бєдняков пропонує впроваджувати в Україні американську традицію подяки військовим

Середа 28 лютого 2024 19:09
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Блогер Андрій Бєдняков пропонує впроваджувати в Україні американську традицію подяки військовим Блогер Андрій Бєдняков (фото: instargam com)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні потрібно впроваджувати традицію США подяки військовослужбовцям.

Про це у новому випуску спільного подкасту Центру протидії дезінформації та "Укрінформу" заявив блогер та ведучий Андрій Бєдняков.

За його словами, він сам намагається брати приклад з США, де якщо йде людина у формі, то їй обов'язково кажуть: "Thank you for your service".

"Будь-хто скаже. У них дітей в школі збирають і дякують військовим. Військові до них приходять в школу. У них є культура подяки військовим. Я зараз на вулиці намагаюся дякувати кожному військовому. Я підходжу, тисну руку. Коли вони це бачать, я не можу передати, як змінюються їхні очі. А коли вони ще впізнають - це просто щось неймовірне", - розповів Бєдняков.

Він додав, що "військовий має розуміти, що його тут поважають, а не бояться". "Це вкрай важливо. Дякуйте військовим. І ця культура має зі штатів переходити до нас", - зазначив Бєдняков.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Андрій Бєдняков перебував на зйомках на Мальдівах, але повернувся в Україну, де допомагає військовим. Дружина Андрія разом з донькою виїхала до США. Там на світ з'явився син подружжя Остап.

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Андрій Бєдняков військовий
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