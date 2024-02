Блогер Андрей Бедняков предлагает внедрять в Украине американскую традицию благодарности военным

По его словам, он сам пытается последовать примеру США, где если идет человек в форме, то ему обязательно говорят: "Thank you for your service".

"Любой кто скажет. У них детей в школе собирают и благодарят военных. Военные к ним приходят в школу. У них есть культура благодарности военным. Я сейчас на улице стараюсь благодарить каждого военного. Я подхожу, жму руку. Когда они это видят, я не могу передать, как меняются их глаза. А когда они еще узнают - это просто невероятное", - рассказал Бедняков.

Он добавил, что "военный должен понимать, что его здесь уважают, а не боятся". "Это крайне важно. Спасибо военным. И эта культура должна из штатов переходить к нам", - отметил Бедняков.

Напомним, 24 февраля 2022 Андрей Бедняков находился на съемках на Мальдивах, но вернулся в Украину, где помогает военным. Жена Андрея вместе с дочерью уехала в США. Там на свет появился сын супругов Остап.