Яблочный Спас в Украине в 2020 году: самые лучшие поздравления и открытки

В среду, 19 августа, украинцы будут праздновать Яблочный Спас. В этом году праздник совпадает с началом Успенского поста. Это второй Спас после Медового. В этот день принято посещать службу в церкви, а после – отмечают в спокойном семейном кругу. В материале Styler мы расскажем, как можно поздравить своих близких с этим праздником.

Поздравления на Яблочный Спас в стихах

На Яблочный Спас я желаю добра,

пусть полнится им твоя жизнь всегда,

а еще пусть прибудет с тобою терпенье,

от всех в жизни дел – наслажденье.

Светлый сей день принесет вам добро

и пусть всей семье будет всегда хорошо.

Вас со Спасом поздравляю,

искренне и от души желаю: в

веры, доброты любви,

и внутренней чистоты.

Ангел пусть отгонит страсти,

в дом вам принесет счастье!

Яблучний Спас – 19 серпня,

Яблука й мед на столі,

Хай вам всі сповняться нині бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

Зустрічаймо дружно

Спас Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно

Спас - На порозі осінь.

Зі славетним святом хочу привітати вас –

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

Поздравления на Яблочный Спас в открытках

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически запрещено делать в праздник Яблочного Спаса.