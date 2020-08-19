Яблучний Спас в Україні в 2020 році: найкращі привітання та листівки

У свято Яблучного Спаса можна привітати рідних і близьких красивою листівкою або віршами
У середу, 19 серпня, українці святкуватимуть Яблучний Спас. У цьому році свято збігається з початком Успенського посту. Це другий Спас після Медового. У цей день заведено відвідувати службу в церкві, а після - відзначають в спокійному сімейному колі. У матеріалі Styler ми розповімо, як можна привітати своїх близьких з цим святом.
На Яблучний Спас я бажаю добра,
нехай повниться їм твоє життя завжди,
а ще нехай прибуде з тобою терпіння,
від всіх в житті справ - насолода.
Світлий день принесе вам добро
і нехай всій сім'ї буде завжди добре.
Вас зі Спасом вітаю,
щиро і від душі бажаю: в
Віри, доброти любові,
і внутрішньої чистоти.
Ангел нехай віджене пристрасті,
в будинок вам принесе щастя!
Яблучний Спас - 19 серпня,
Яблука й мед на столі,
Хай вам всі сповняться нині бажання,
Будуть щасливими ночі та дні!
Зустрічаймо дружно
Спас Яблуками й медом,
Вже приходити ВІН до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно Вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно
Спас - На порозі осінь.
Зі славетним святом хочу привітати вас -
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, й старі,
Будьте ви здорові й Вічно молоді!