Яблочный Спас 2022: как подготовиться и что надо успеть к большому празднику

Религиозное значение праздника

Преображение - великий праздник для всех православных верующих, посвященный событиям, когда Иисус Христос предстал перед христианами в Божественном свете, зная обо всем, что произойдет с ним в будущем.

Произошло это в феврале или марте перед Пасхой, однако церковь решила установить праздник летом, чтобы заменить им языческий. Именно в конце августа славяне отмечали праздник урожая, который ныне трансформировался в Яблочный Спас.

Что надо успеть к празднику

На сам праздник строго запрещено работать, именно поэтому к Спасу надо навести порядок в доме. Если же встретить праздник в беспорядке, неудачи будут преследовать вас, семью и дом круглый год.

19 августа нужно обязательно попробовать освященное яблоко. А вот до праздника яблоки из нового урожая есть запрещалось.

Яблочный Спас - важный украинский праздник (фото: 0512.com.ua)

Возьмите на освящение яблоки и не только

В праздничную корзину следует положить яблоки, а также другие фрукты и овощи: груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук и тому подобное.

Можно, как и на Медовый Спас, святить мед, соты.

Допускаются пироги с яблоками, другими фруктами, овощами. Главное - они должны быть постными.

На Спас также принято освящать колоски пшеницы и ржи, васильки и бархатцы.

А вот мясные продукты или алкоголь нести в храм запрещено.

На Спас можно немного отступить от поста

Если вы соблюдаете Успенский пост (14-27 августа), в этот день есть исключения - можно поесть рыбы и выпить красного вина.

Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют такие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.

По яблокам определяли будущее и загадывали желания

Когда откусите первое освященное яблоко, загадайте желание. Оно должно быть добрым и светлым, тогда обязательно исполнится.

Какой вкус будет у первого надкушенного яблока, таким будет ваше будущее. Кислое - готовьтесь к трудностям, сладкое - к радостям.

Откусите яблоко и узнайте о вашей судьбе (фото: freepik)

Что запрещено делать на Яблочный Спас

Делать любую работу по дому, кроме приготовления пищи.

Шить, вязать, заниматься уборкой, строительными работами.

Убивать насекомых - даже вредителей.

Ссориться, конфликтовать, выяснять отношения и оскорблять других.

Необходимо простить все обиды другим людям. Также нельзя отворачиваться от людей, которые просят о помощи.

Приготовьте постный яблочный пирог "Три стакана"

Ингредиенты (на стакан 250 мл):