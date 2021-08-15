Яблучний Спас 2021: коли відсвяткуємо і що треба встигнути зробити

Яблучний Спас 2021 ми відсвяткуємо вже 19 серпня. За православним календарем в цей день відзначається Преображення Господнє - велике двунадесяте свято. Звичайно ж головним символом цього дня є яблука - їх несуть до церкви на освячення, печуть з них пироги, інші страви, щоб пригостити рідних і близьких.

Що можна і не можна робити в свято, що потрібно освятити в храмі, важливі традиції і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що потрібно обов'язково зробити

Оскільки на свято заборонено важко працювати, до Спаса потрібно обов'язково навести порядок в домівці. Вважається, якщо зустріти цей день в бардаку - невдачі будуть переслідувати цілий рік.

19 серпня потрібно обов'язково скуштувати освячене яблуко. Вважається, що до свята яблука їсти не можна.

Крім яблук на освячення можна приносити інші фрукти і овочі з нового врожаю, а також мед.

На яблуках ворожать на майбутнє

Прийнято вважати, що який смак буде у першого яблука, таким буде ваше майбутнє. Кисле - готуйтеся до труднощів, солодке - до радощів.

Загадайте бажання перед тим, як відкусити освячене яблуко, воно обов'язково збудеться. Важливо, щоб бажання було добрим і світлим. Загадаєте негатив і шкоду кому-небудь - це повернеться до вас бумерангом.

На Спас можна трохи пом'якшити піст

Для тих, хто дотримується Успенського посту (14-27 серпня), в цей день є винятки. Можна поїсти рибу і випити трохи червоного вина.

А ось випічку з яблуками готують на пісному тісті (без тваринних жирів, тільки рослинні).

З дозволених продуктів на Успенський піст виділяють такі: овочі, фрукти, мед, горіхи, гриби, крупи, хліб.

Прикмети на Яблучний Спас

Якщо в цей день на руку сіли дві мухи - до великої удачі. Не поспішайте їх проганяти.

Якою буде погода на Спас, такою і на Покрову 14 жовтня.

Сухий день 19 серпня - осінь теж буде суха, ясний день - до морозної зими.

Якщо до 19 серпня листя на деревах пожовкли - скоро сильно похолодає.

Що строго заборонено робити в цей день

Виконувати будь-яку роботу по дому крім приготування їжі та збору врожаю.

Шити, в'язати, займатися прибиранням, будівельними роботами.

Вбивати комах - навіть тих, що вважаються шкідниками.

Таїти в собі образу, конфліктувати, з'ясовувати стосунки і ображати людей.

Їсти яблука на самоті - в іншому випадку на вас поваляться нещастя. Розділіть урожай з рідними, знайомими, роздайте яблучні пироги нужденним.