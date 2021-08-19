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Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 06:03
Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки Фото: поздравления с Яблочным Спасом 2021 в Украине (zhmerynka.city)
Автор: Владимир Костырин

В Яблочный Спас или Преображение Господне, что традиционно отмечают в Украине верующие 19 августа, принято освящать в храмах дары летнего урожая, яблоки, а также поздравлять близких и знакомых с большим православным праздником.

Подборку поздравлений в красивых открытках, добрых душевных стихах и прозе с праздником Спаса - мы собрали в материале ниже.

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах, прозе, открытках и СМС

На Яблочный Спас я желаю добра,
пусть полнится им твоя жизнь всегда,
а еще пусть прибудет с тобою терпенье,
от всех в жизни дел - наслажденье.

***

Яблочный Спас в гости стучится,
златой уют приносит в каждый дом!
В день этот чудо может случиться,
и полон он будет добром!

***

Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки

***

Сладкой жизни желаю, искренне с Яблочным Спасом поздравляю! Пусть пылкая любовь у вас сохранится на долгие годы, пусть каждый шаг по жизни сопровождают счастья, удачи и Божественное благословение.

***

Вас со Спасом поздравляю,
искренне и от души желаю: в
веры, доброты любви,
и внутренней чистоты.

***

Ангел пусть отгонит страсти,
в дом вам принесет счастье!

***

Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки

***

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю от всей души, чтобы никакой плохой червячок тебя не грыз. Пусть удача твоя будет румяной, пусть здоровье - крепким, а судьба - сладкой!

***

Светлый праздничек пришел
Спасом он Большим зовется,
Боженька пусть даст вам сил,
ведь вы из тех, кто не сдается.

***

Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки

***

Поздравляю вас сегодня
с Преображением Господним!

***

С Яблочным Спасом!
Звучат поздравления,
Ведь наступило Господне Преображенье
И чтобы зимой не видать вам беды,
Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.

***

Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки

***

Щедрое лето уже в разгаре, радует нас спелыми фруктами и различными летними праздниками! Сегодня к нам пришел Яблочный Спас и стремлюсь с праздником поздравить вас! Пусть ангелочки вас берегут, а день этот светлый пусть будет светлым и благословенным! Пусть Господь подарит вам силы и счастье, радость и красоту души!

***

В Яблочный пусть светлый Спас,
счастье ангел принесет для вас!

***

С яблочным Спасом поздравленья шлю,
Яблочко душистое я тебе дарю,
Откуси кусочек от него скорее,
Яблоками угости своих друзей быстрее!

***

Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки

***

Напомним, ранее мы рассказывали о сильной молитве на Яблочный Спас, и как в народе гадали в этот праздник.

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