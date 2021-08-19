Яблучний Спас 2021: щиросердечні вітання і красиві листівки

В Яблучний Спас або Преображення Господнє , що традиційно відзначають в Україні віруючі 19 серпня, заведено освячувати в храмах дари літнього врожаю, яблука, а також вітати близьких і знайомих з великим православним святом.

Добірку поздоровлень в красивих листівках, добрих душевних віршах і прозі зі святом Спаса - ми зібрали в матеріалі нижче.

Привітання з Яблучним Спасом у віршах, прозі, листівках і СМС

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини -

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була зима!

***

Зі славетним святом хочу привітати вас –

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

***

***

Солодкого життя бажаю, щиро з Яблучним Спасом вітаю! Нехай палке кохання у вас збережеться на довгі роки, нехай кожен крок по життю супроводжують щастя, удачі та божественне благословення.

***

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

***

***

Сьогодні настало світле і прекрасне свято - Яблучний Спас, Преображення Господнє! Я вітаю вас зі святом, бажаю солодкого й медового життя, і нехай доброї вдачі та щастя у вас буде стільки, скільки яблучок на яблуні, а щастя і любов живуть у вашому домі завжди!

***

Дотримуймося заповітів

Церковні свята відзначати.

Щоб були щасливі наші діти

Не будемо ніколи грішити.

***

***

З Яблучним Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родяться яблука кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

Другий Спас прийшов, ура!

Збирати яблука усім пора.

Якщо буде солодкий врожай,

Мерщій у кошик його збирай.

Якщо буде ароматний,

Значить, рік буде вдатний.

Ну а якщо яблука пахучі,

Чекай любові палкої й жагучої!

***

***

Ось і настало світле, радісне і прекрасне свято – Яблучний Спас. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові, добра, радості, щастя та успіхів. Здоров’я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Хай збудуться мрії та здійсняться всі ваші бажання. Всього найкращого. Зі святом!

***

Вже стигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

***