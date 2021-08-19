Яблучний Спас 2021: щиросердечні вітання і красиві листівки
В Яблучний Спас або Преображення Господнє, що традиційно відзначають в Україні віруючі 19 серпня, заведено освячувати в храмах дари літнього врожаю, яблука, а також вітати близьких і знайомих з великим православним святом.
Добірку поздоровлень в красивих листівках, добрих душевних віршах і прозі зі святом Спаса - ми зібрали в матеріалі нижче.
Привітання з Яблучним Спасом у віршах, прозі, листівках і СМС
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини -
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була зима!
***
Зі славетним святом хочу привітати вас –
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!
***
***
Солодкого життя бажаю, щиро з Яблучним Спасом вітаю! Нехай палке кохання у вас збережеться на довгі роки, нехай кожен крок по життю супроводжують щастя, удачі та божественне благословення.
***
Нехай цей Яблучний Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
***
Сьогодні настало світле і прекрасне свято - Яблучний Спас, Преображення Господнє! Я вітаю вас зі святом, бажаю солодкого й медового життя, і нехай доброї вдачі та щастя у вас буде стільки, скільки яблучок на яблуні, а щастя і любов живуть у вашому домі завжди!
***
Дотримуймося заповітів
Церковні свята відзначати.
Щоб були щасливі наші діти
Не будемо ніколи грішити.
***
***
З Яблучним Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родяться яблука кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.
***
Другий Спас прийшов, ура!
Збирати яблука усім пора.
Якщо буде солодкий врожай,
Мерщій у кошик його збирай.
Якщо буде ароматний,
Значить, рік буде вдатний.
Ну а якщо яблука пахучі,
Чекай любові палкої й жагучої!
***
***
Ось і настало світле, радісне і прекрасне свято – Яблучний Спас. Вітаємо всіх християн і бажаємо любові, добра, радості, щастя та успіхів. Здоров’я вам, вашим рідним і близьким. Всіх благ земних. Хай збудуться мрії та здійсняться всі ваші бажання. Всього найкращого. Зі святом!
***
Вже стигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
***
Нагадаємо, раніше ми розповідали про сильну молитву на Яблучний Спас, і як в народі ворожили в це свято.