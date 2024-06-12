UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Близнюки Візлі: який зараз вигляд мають знамениті брати з "Гаррі Поттера" (фото)

Джеймс і Олівер Фелпс (фото: кадр з фільму)
Автор: Іванна Пашкевич

Пам'ятаєте братів-близнюків Фреда і Джорджа Візлі з "Гаррі Поттера", які не могли прожити і дня без жартів?

РБК-Україна (проект Styler) вирішило з’ясувати, як склалося їхнє життя після завершення зйомок останньої частини франшизи і який вигляд вони мають зараз.

Як зараз виглядають брати Візлі

Знаменитих рудих братів-близнюків Фреда і Джорджа Візлі втілили на екрані Джеймс і Олівер Фелпс.

На момент початку зйомок цієї саги їм було всього по 14 років. Цікаво, що про прослуховування випадково дізналася їхня мама, хоча до цього вони не мали жодного досвіду. Затвердження на ролі стало несподіванкою для всіх.

Джеймс і Олівер Фелпс (фото: кадр з фільму)

Після завершення проєкту обидва брати продовжили акторську кар'єру. На деякий час їхні шляхи розійшлися: Джеймс знявся у фільмі жахів, а Олівер - у біографічному фільмі про життя Пікассо.

Однак пізніше близнюки знову об'єдналися і знялися разом у кількох фільмах.

Сьогодні брати Фелпс більше не беруть участі у зйомках, але активно займаються благодійністю, спрямованою на захист довкілля та розвиток медицини, включно з дослідженнями онкологічних захворювань.

Крім того, Джеймс і Олівер активно займаються спортом. Попри те, що під час зйомок їм довелося відмовитися від гольфу, зараз вони знаходять час для цього улюбленого хобі, що підтверджують їхні профілі у соцмережах.

Джеймс і Олівер Фелпс (фото: instagram.com/jamesphelps_pictures)

Читайте РБК-Україна в Google News
Гарри ПоттерАкториЗірки