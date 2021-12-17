Близкий человек пристрастился к алкоголю: эти 5 способов помогут вам его вытащить

Зависимый от алкоголя человек может вести себя, как обычно, и в его поведении ничего не будет указывать на проблемы. Есть определенные признаки, которые можно заметить.

Когда нужно бить тревогу

Человек врет о количестве выпитого

Употребляет больше, чем планировал и не может остановится

Забывает, что он говорил или делал в состоянии опьянения

Откладывает важные дела и обязанности, чтобы выпить

Использует алкоголь для борьбы со стрессами и проблемами

Продолжает употреблять алкоголь после наступления проблем из-за него на работе или в семье

Первичная зависимость может быстро перейти в алкоголизм, и симптомы станут более страшные.

Могут появиться галлюцинации, бред, психоз, патологическое опьянение (человек пьянеет от небольшой дозы спиртного), помутнение сознания и повышенная агрессивность.

Еще один четкий признак – человек обычно подавлен и в плохом настроении до тех пор, пока не выпьет алкоголь.

Как можно помочь человеку с алкозависимостью

Попробуйте поговорить и обсудить проблему

Ваш близкий человек может не замечать, что у него начались проблемы со спиртным. Или ему стыдно это с кем-то обсуждать. Он может избегать таких разговоров.

Вам придется создать комфортные условия и заверить его, что он может доверять. Все обсуждения начинайте только тогда, когда человек трезв. Не кричите, не ругайтесь, не называйте его алкоголиком.

Он может чувствовать вину или ненависть к себе, а ваши слова будут усугублять ситуацию и вас отдалять. Говорите спокойно, попросите открыто рассказать о причинах и переживаниях.

Человек может принять разговор в штыки, отрицать проблемы и кричать на вас. Будьте готовы к этому и не принимайте близко к сердцу. Не отвечайте на провокации, если беседа стала агрессивной – отложите ее.

Помогите найти новое увлечение

Алкоголь становится важным элементом у человека с зависимостью. Порой помогает более наполненность и насыщенность дня, чтобы отвлечь человека от пагубной привычки.

Можно записаться на курсы иностранного языка, рисования. Начать играть в какую-то игру, ходить в бассейн.

Можете предложить свою компанию, но не настаивайте. Пусть человек выберет хобби самостоятельно и с чистого листа начнет отношения с новыми друзьями по интересам.

Не берите ответственность на себя за все его проблемы. Он взрослый самостоятельный человек и вы можете только помогать, а не действовать за него.

Предлагайте провести больше времени вместе

Не наказывайте зависимого человека молчанием, игнором, сокращением времени с близкими друзьями и семьей. Наоборот – предлагайте поход в гости, прогулки по парку, поход в кино, на боулинг.

Это поможет отвлечься и не выпасть из нормальной жизни. Правило только одно – никакого употребления спиртного. И вам не стоит в компании с ним употреблять алкоголь тоже. Это может восприниматься болезненно и агрессивно.

Дайте понять человеку, что вы готовы с ним поговорить, погулять и провести время каждый раз, когда ему снова захочется выпить и нужно будет отвлечься.

Расскажите о других способах борьбы со стрессом

Часто алкоголь становится способом борьбы с печалью, стрессами, разочарованиями. Спиртное попадает в кровь и вызывает выброс эндорфинов – гормонов, которые притупляют боль и повышают настроение.

Со временем эффект меняется и зависимому приходится увеличивать дозы, так как в теле начинает вырабатываться тетрагидроизохинилин – вещество, которое подавляет выработку гормонов счастья (серотонина и дофамина).

Объясните это близкому человеку и предложите другие варианты повышения уровней гормонов счастья.

Это могут быть спортивные тренировки, прогулки на свежем воздухе. Также помогает прослушивание музыки, медитация, черный шоколад, чтение книг.

Убедите обратиться за помощью

Если справиться с сильной зависимостью самостоятельно или с помощью близких не получается, то нужна помощь специалистов.

Насильно отправить за такой помощью нельзя. Терапия работает только тогда, когда человек приходит в нее добровольно. Можно посоветовать разные варианты и пообещать свою поддержку.

Вы можете составить компанию во время похода на первую консультацию или побудете рядом во время разговора по телефону. Или отвезете его в центр реабилитации.