Близкие беспокоятся: у Меган Маркл появилась непростая зависимость

Меган Маркл заскучала от того, что слишком много времени проводит дома. 37-летняя герцогиня Сассекская, которая недавно впервые стала матерью, превратилась в онлайн-шопоголика. Об этом рассказала ее близкая подруга, пишут западные СМИ

По словам источника, Меган покупает очень много вещей в интернет-магазинах и не может остановиться. Когда она не занята своим малышом Арчи, она ищет, чтобы еще чего-нибудь купить.

При этом герцогиня тратит очень большие деньги на детскую одежду, игрушки, разные полезные приспособления и предметы интерьера. Интересно, что до рождения ребенка, принц Гарри позаботился о том, чтобы у Меган было все необходимое.

Меган Маркл столкнулась с непростой зависимостью (фото: GettyImages)

Подруга герцогини, также рассказала, что покупок собралось настолько много, что принц Гарри уже задумался, не нужна ли его жене помощь психолога.

Возможно купленные предметы интерьера и не будут пылиться на полках, поскольку в новом доме в Виндзоре, не смотря на ремонт, Меган решила полностью переделать детскую комнату. Она посчитала, что детская, которая выполнена в серо-бежевых тонах, не подходит к характеру ее первенца.

При этом Меган Маркл наняла известного дизайнера Вики Чарльз, чтобы та полностью изменила интерьер комнаты Арчи, сделав его более "живым" и ярким.

Напомним, что Дональд Трамп, который недавно назвал Меган Маркл противной, заверил, что он с большим уважением относится к герцогам Сассекским.

Мы также писали о том, что стало известно, во сколько обходится Меган Маркл королевской семье.