Близиться рік Чорного Кролика: що чекає всі знаки за східним гороскопом

Пацюк (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Зазвичай Пацюкові вистачає припасів, щоб протриматися до кращих часів, тож цього року вам найкраще причаїтися. Жарти з Котом можуть бути дуже небезпечними!

Бик (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Вам треба працювати, не відволікаючись на провокації, загалом рік буде спокійнішим і пліднішим, ніж попередній. Можна розпочати свою справу, проект, сколотити стартовий капітал.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Тигра чекає спокійний і сприятливий рік, що сприятиме відпочинку і подорожам. Можна розслабитися, адже в майбутньому сили знову будуть потрібні для роботи та інших хороших починань.

Кролик (Кіт) (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Кролику буде все вдаватися в іменний рік, справи йтимуть як треба, а вдома буде затишно та тепло, друзі готові будуть допомагати та підтримувати у всьому.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Вас чекає приємний та веселий рік, час, коли можна і потрібно виходити у світ і сяяти. Дракона обов'язково гідно оцінять, що йому дуже прийдеться до душі.

Змія (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Рік загалом буде успішний, незважаючи на те, що для цього потрібно докласти чимало старань та зусиль. Часом вас відвідуватимуть умиротворення та філософський спокій.

Кінь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Рік успіху та можливості показати себе у всій красі, не надто напружуючись, що велика рідкість для працелюбних "конячок".

Вівця (Коза) (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Вас чекає чудовий рік. З'являться покровителі, які дозволять справам швидко бігти вгору.

Мавпа (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

У 2023 році все буде на високому організаційному рівні. Але, потураючи своїм слабкостям, Мавпа ризикує втратити почуття міри. А це загрожує наслідками.

Півень (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Вам не завадять пильність та обережність, а також уміння не влізати в жодні суперечки та дискусії.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Життя затихне і мирно піде накатаними рейками. Саме час подумати про комфорт і затишок, сімейне тепло. Рік, між іншим, найсприятливіший для одруження.

Кабан (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Краще Кабана не смикати в рік Кролика намарно. Він дуже втомився і не проти відпочити. Ви можете відчувати роздратованість і будете потребувати допомоги.