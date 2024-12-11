Блискучі нігті та складні візерунки: головні тренди манікюру на зиму 2025 року

Складні візерунки

Манікюр зі складними візерунками - це ідеальний вибір для тих, хто хоче додати індивідуальності своєму образу та виділитись серед інших. Це може бути мармуровий манікюр, геометричні візерунки, незвичний градієнт, а також об'ємні малюнки, намистини та стрази.

Манікюр з різними візерунками та дизайнами (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Розплавлені метали

Розплавлені метали або нігті з ефектом "гальваніки", ефектом рідкого металу - новий тренд у манікюрі на зиму 2025 року.

Це манікюр з блискучою металевою текстурою, який може бути виконаний у золотих, сріблястих, бронзових або мідних тонах. Такий манікюр буде розкішним доповненням до святкових образів.

Манікюр з ефектом рідкого металу (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Незвичний френч

Французький манікюр - один із найпоширеніших та найпопулярніших видів дизайну нігтів. Класичний дизайн виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або світло-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.

Френч завжди буде у тренді. Щоб він виглядав сучасно взимку 2025 року, замість традиційного білого кінчика можна використовувати кольорові, металеві або навіть чорні лінії.

Варіація французького манікюру (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Блискітки

Металеві покриття, особливо сріблясті та золотаві, а також манікюр з ефектом шиммера, будуть на піку популярності взимку 2025 року. Такий нейл-арт чудово підходить для новорічних свят та вечірніх виходів, створюючи ефектний блиск та сяйво.

Блискучі нігті (фото: instagram.com/heygreatnails)

Глибокі насичені відтінки

Зимою 2025 року популярними також будуть темні, насичені кольори, такі як бордовий, винний, глибокий зелений, темно-синій та фіолетовий. Ці кольори ідеально підходять для зимового манікюру та створюють стильний та трохи загадковий образ.

Відтінки на зиму 2025 (фото: instagram.com/themaniclub, instagram.com/heygreatnails)