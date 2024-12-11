Сверкающие ногти и сложные узоры: главные тренды маникюра на зиму 2025 года

Сложные узоры

Маникюр с сложными узорами - это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить индивидуальности своему образу и выделиться среди других. Это может быть мраморный маникюр, геометрические узоры, необычный градиент, а также объемные рисунки, бусины и стразы.

Маникюр с разными узорами и дизайнами (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Расплавленные металлы

Расплавленные металлы или же ногти с эффектом "гальваники", эффектом жидкого металла - новый тренд в маникюре на зиму 2025.

Это маникюр с блестящей, металлической текстурой, который может быть выполнен в золотых, серебристых, бронзовых или медных тонах. Такой маникюр будет роскошным дополнением к праздничным образам.

Маникюр с эффектом жидкого металла (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Необычный френч

Французский маникюр - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Классический дизайн выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или светло-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет.

Френч всегда будет в тренде. Чтобы он выглядел современно зимой 2025 года, вместо традиционного белого кончика можно использовать цветные, металлические или даже черные линии.

Вариация французского маникюра (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Блестки

Металлические покрытия, особенно серебристые и золотистые, а также маникюр с эффектом шиммера, будут востребованы зимой 2025 года. Такой нейл-арт прекрасно подходит для новогодних праздников и вечерних выходов, создавая эффектный блеск и сияние.

Сверкающие ногти (фото: instagram.com/heygreatnails)

Глубокие насыщенные оттенки

Зимой 2025 года популярны также будут темные, насыщенные цвета, такие как бордовый, винный, глубокий зеленый, темно-синий и фиолетовый. Эти цвета идеально подходят для зимнего маникюра и создают стильный и немного загадочный образ.

Оттенки на зиму 2025 (фото: instagram.com/themaniclub, instagram.com/heygreatnails)