До блиску: як почистити скляні поверхні в ванній

Скляні полички в ванній та дверцята душової часто забруднюються через краплі води, засоби для душу та бруд, які прилипають до їхньої поверхні і роблять скло тьмяним. Проте, окрім спеціальних мийних засобів, таке забруднення можна прибрати і простими способами.
Про те, як очистити скляні поверхні в ванній від нальоту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.
Скляні душові двері та полички слід чистити після кожного використання, а якщо щоденне чищення неможливе, варто робити глибоке очищення щонайменше щотижня.
Можна хоча б просто протерти поверхню, щоб видалити воду і наліт, або спробувати швидке розпилення засобу для чищення душових кабін.
Існує декілька простих "домашніх"методів, які допоможуть прибрати наліт на скляних поверхнях від води і шампуню.
За допомогою оцту
Дистильований білий оцет містить оцтову кислоту, яка розщеплює мильний наліт, проте кислота може пошкодити натуральний камінь, тож не використовуйте цей метод на душових кабінах з такого матеріалу.
Для того, щоб очистити скляні поверхні в ванній цим способом, зробіть наступне:
Як почистити дверцята душової від нальоту (ілюстрація: Freepik)
Якщо ви використовуєте губку для чищення, промийте скло водою, а потім витріть його насухо рушником з мікрофібри без ворсу. Якщо ж ви чистите скребком, використовуйте рушник, щоб видалити будь-які плями або патьоки.
За допомогою лимонного соку
Лимонний сік є дещо м'якшим, але все ще ефективним засобом для чищення скляних душових дверей.
Лимонний сік містить лимонну кислоту - не таку сильну, як оцтова кислота - і може використовуватися для щоденного очищення. Однак, попри те, що він м'якший, його не слід використовувати для душових кабін з натурального каменю.
Для цього методу радять зробити наступне:
Для видалення стійких плям від води зі скляних душових дверей можна використовувати різні "домашні" способи очищення, зокрема наступні продукти.
Лимон
Для цього методу розрізану половинку лимона радять вмочити в харчову соду і акуратно протерти забруднені ділянки скла, після цього промити і висушити безворсовою тканиною або рушником.
Оцет
Дистильований білий оцет рекомендують нагріти у мисці для до теплого стану, але не до кипіння, додати 1/4 ч. л. рідини для миття посуду.
Оцтову суміш необхідно налити у пляшку з розпилювачем або нанести губкою на скло - і зачекати 5-10 хвилин.
Після цього губку треба змастити сухою харчовою содою і обережно протерти забруднені ділянки, потім ретельно промити поверхню і витерти безворсовою тканиною.
Побутовий аміак
Аміак, поширений інгредієнт у засобах для чищення душових кабін, має різкий запах і його не слід поєднувати з іншими засобами для чищення. Тож обов'язково треба відчинити вікно та забезпечити вентиляцію.
Для цього засобу 1 ст. л. побутового аміаку необхідно додати в 1 л теплої дистильованої води в пляшці з розпилювачем, обприскати плями і почекати 5 хвилин, потім потерти неабразивною губкою.
Після цього поверхню потрібно промити водою і висушити серветкою з мікрофібри.
До речі, раніше ми писали про те, як чистити диван з різного матеріалу.
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