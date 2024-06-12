До блеска: как почистить стеклянные поверхности в ванной

Стеклянные полочки в ванной и дверцы душевой часто загрязняются из-за капель воды, средств для душа и грязи, которые прилипают к их поверхности и делают стекло тусклым. Однако, кроме специальных моющих средств, такое загрязнение можно убрать и простыми способами.
О том, как очистить стеклянные поверхности в ванной от налета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Стеклянные душевые двери и полочки следует чистить после каждого использования, а если ежедневная чистка невозможна, следует производить глубокую очистку по меньшей мере еженедельно.
Можно хотя бы просто протереть поверхность, чтобы удалить воду и налет, или попробовать быстрое распыление чистящего средства.
Существует несколько простых "домашних" методов, которые помогут убрать налет на стеклянных поверхностях от воды и шампуня.
При помощи уксуса
Дистиллированный белый уксус содержит уксусную кислоту, которая расщепляет мыльный налет, однако кислота может повредить натуральный камень и не используйте этот метод на душевых кабинах из такого материала.
Для того чтобы очистить стеклянные поверхности в ванной этим способом, сделайте следующее:
Как почистить дверцу душевую от налета (иллюстрация: Freepik)
Если вы используете чистящую губку, промойте стекло водой, а затем вытрите его насухо полотенцем из микрофибры без ворса. Если вы чистите скребком, используйте полотенце, чтобы удалить любые пятна или потеки.
С помощью лимонного сока
Лимонный сок несколько мягче, но все еще эффективным средством для чистки стеклянных душевых дверей.
Лимонный сок содержит лимонную кислоту - не так сильную, как уксусная кислота - и может использоваться для ежедневной очистки. Однако, несмотря на то, что он более мягкий, его не следует использовать для душевых кабин из натурального камня.
Для этого метода советуют сделать следующее:
Для удаления стойких пятен от воды из стеклянной душевой двери можно использовать различные "домашние" способы очистки, в том числе следующие продукты.
Лимон
Для этого метода разрезанную половинку лимона советуют обмакнуть в пищевую соду и аккуратно протереть загрязненные участки стекла, после этого промыть и высушить безворсовой тканью или полотенцем.
Уксус
Дистиллированный белый уксус рекомендуют нагреть в миске для теплого состояния, но не до кипения, добавить 1/4 ч. л. жидкости для мытья посуды.
Уксусную смесь необходимо налить в бутылку с распылителем или нанести губкой на стекло - и подождать 5-10 минут.
После этого губку нужно смазать сухой пищевой содой и осторожно протереть загрязненные участки, затем тщательно промыть поверхность и вытереть безворсовой тканью.
Бытовой аммиак
Аммиак, распространенный ингредиент в чистящих душевых кабин, имеет резкий запах и его не следует сочетать с другими чистящими средствами. Поэтому обязательно нужно открыть окно и обеспечить вентиляцию.
Для этого средства 1 ст. л. бытового аммиака необходимо добавить в 1 л теплой дистиллированной воды в бутылке с распылителем, опрыскать пятна и подождать 5 минут, затем потереть неабразивной губкой.
После этого поверхность нужно промыть водой и высушить салфеткой из микрофибры.
Кстати, раньше мы писали о том, как чистить диван из разного материала.
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