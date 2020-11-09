Блеск и нищета: как выглядели дома голливудских звезд до наступления славы и сейчас

В социальной сети TikTok появился ролик, состоящий из фотографий домов известнейших голливудских звезд. Одна из блогеров решила показать, где росли самые известные деятели культуры в мире. Так, девушка показала в каких домах до своей популярности жили певица Ариана Гранде, актер Джон Траволта и другие знаменитости. Автор ролика сравнила жилища звезд с их нынешними владениями, и, кажется, в этом соревновании победил рэпер Эминем. Нет, у него не самый роскошный дом, но у него был самый простой и старенький до наступления славы.

Видео девушка опубликовала в конце октября, и с того времени ролик собрал более миллиона просмотров, а также вызвал множество дискуссий, ведь Бейонсе и Джону Траволте нашлось, чем удивить публику. Ариана Гранде, вошедшая в список самых высокооплачиваемых артистов в мире, существенно улучшила свои апартаменты.

Примечательно, что поклонникам Эминема его дом в Детройте хорошо знаком, ведь именно он изображен на обложках альбомов The Marshall Mathers LP и The Marshall Mathers LP 2, вышедших в 2000 и 2013 годах.

Дома голливудских звезд (скриншоты: TikTok / @cripsycatherine)

Напомним, ранее Виктория Бекхэм вызвала восторг в сети появлением в роскошном платье. Дизайнер примерила наряд из собственной осенне-зимней коллекции, просто покорив сеть.

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