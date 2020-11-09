Блиск і злидні: як виглядали будинки голлівудських зірок до настання слави і зараз

У соціальній мережі TikTok з'явився ролик, що складається з фотографій будинків найвідоміших голлівудських зірок. Одна з блогерів вирішила показати, де росли найвідоміші діячі культури у світі. Так, дівчина показала в яких будинках до своєї популярності жили співачка Аріана Гранде, актор Джон Траволта та інші знаменитості. Автор ролика порівняла житла зірок з їх нинішніми володіннями, і, здається, в цьому змаганні переміг репер Емінем. Ні, у нього не найрозкішніший будинок, але у нього був найпростіший і найстаріший до настання слави.

Відео дівчина опублікувала в кінці жовтня, і з того часу ролик зібрав більше мільйона переглядів, а також викликав безліч дискусій, адже Бейонсе і Джону Траволті знайшлося, чим здивувати публіку. Аріана Гранде, що увійшла в список найбільш високооплачуваних артистів у світі, теж суттєво покращила свої апартаменти.

Примітно, що шанувальникам Емінема його будинок в Детройті добре знайомий, адже саме він зображений на обкладинках альбомів The Marshall Mathers LP і The Marshall Mathers LP 2, які вийшли у 2000 і 2013 роках.

Будинки голлівудських зірок (скріншоти: TikTok / @cripsycatherine)

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем викликала захват в мережі появою в розкішній сукні. Дизайнерка приміряла вбрання з власної осінньо-зимової колекції, просто підкоривши мережу.

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