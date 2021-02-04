ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Був блиск і багатство: Оксана Марченко відреагувала на закриття каналів Медведчука

Четвер 04 лютого 2021 17:32
Був блиск і багатство: Оксана Марченко відреагувала на закриття каналів Медведчука
Оксана Марченко (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)
Автор: Styler

У вівторок, 2 лютого, в Україні заблокували три телеканали Віктора Медведчука: ZIK, NewsOne і "112 Україна". Це сталося після введення санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Медведчука. На це відреагувала дружина Медведчука Оксана Марченко.

Телеведуча опублікувала фрагмент вірша "Соломон" російської поетеси Наталії Спіриної в Instagram. При цьому вона обмежилась тільки цією цитатою.

"Был блеск и богатство, могущество трона,

Всемирная слава, хвала и почет...

И было кольцо у царя Соломона,

На нем была надпись: "И это пройдет", - написано на картинці.

Був блиск і багатство: Оксана Марченко відреагувала на закриття каналів Медведчука

Оксана Марченко процитувала поетесу Наталю Спирину (фото: instagram.com/oksana.marchenko.official)

Фоловери Марченко також прокоментували її пост.

  • Я засмутилася, що мої улюблені канали закрили, сподіваюся це все пройде;
  • Оксана, все буде добре! Ми за вас! Думку всіх вони не закриють!
  • Я дуже засмутилася, адже на цих каналах говорили багато правди;
  • Сказати що я в шоці, нічого не сказати...
  • Підтримую вас і вашу родину. Ви - найкращі;
  • Час розставить все по своїх місцях.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав рішення про введення санкцій боротьбою за правду. Він підкреслив, що заблоковані телеканали займалися пропагандою і фінансувалися країною-агресором.

Ми також писали про те, що в Києві під будівлею телеканалу "НАШ" влаштували акцію протесту. Учасники протесту вимагали закрити телеканал.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Віктор МедведчукОксана Марченко

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся