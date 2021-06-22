Блаженная бабушка-попрошайка из Киева оказалась усатым мужиком: видео разоблачения

Блаженная бабушка, она же усатый мужик

"В Киеве парень, проходя мимо нищих, почувствовал что-то странное. Он подошел к "бабке", чтобы взглянуть ей в лицо, а она оказалась с усами и не такая уж и старая", - подписаны кадры с разоблачением.

Видео: Усатый мужчина притворился блаженной бабушкой

Как еще украинцев обманывают мошенники-попрошайки

У этой категории людей нет пола, возраста, как, впрочем, и совести.

Так, недавно в Киеве попалась бабушка, которая систематически выпрашивает у покупателей супермаркетов деньги на продукты, а вечером едет домой на такси. Со слов кассира магазина, 900 гривен в день на покупках она имеет, а если повезет, то и больше.

Видео: В Киеве бабушка выпрашивает деньги на продукты, зарабатывая в день больше, чем многие из нас (facebook.com/KyivOperativ)

Во Львове организовали целую схему выпрашивания денег якобы на больного ребенка

Для этого придумали даже техническое ноу-хау - информация о ребенке доносится из динамиков, а "волонтер" заявляет, что с полицией, мол, все согласовано.

Видео: Во Львове разоблачили мошенников (Facebook/Вера Чванова-Барковская)