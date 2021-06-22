Блаженная бабушка-попрошайка из Киева оказалась усатым мужиком: видео разоблачения

В Киеве разоблачили бабушку-попрошайку, которая выпрашивала деньги у проходящих мимо людей. Согнувшись в три погибели и укутавшись по самый нос в одежды-платки, она смиренно преклоняла голову. Тогда к ней подошел молодой парень, чтобы рассмотреть ближе - бабушка оказалась вовсе не бабушкой, да еще и с усами.
Видео с разоблачением появилось в сети. Как еще наживаются на доверии украинцев - читайте ниже в нашем материале.
"В Киеве парень, проходя мимо нищих, почувствовал что-то странное. Он подошел к "бабке", чтобы взглянуть ей в лицо, а она оказалась с усами и не такая уж и старая", - подписаны кадры с разоблачением.
Видео: Усатый мужчина притворился блаженной бабушкой
У этой категории людей нет пола, возраста, как, впрочем, и совести.
Так, недавно в Киеве попалась бабушка, которая систематически выпрашивает у покупателей супермаркетов деньги на продукты, а вечером едет домой на такси. Со слов кассира магазина, 900 гривен в день на покупках она имеет, а если повезет, то и больше.
Видео: В Киеве бабушка выпрашивает деньги на продукты, зарабатывая в день больше, чем многие из нас (facebook.com/KyivOperativ)
Для этого придумали даже техническое ноу-хау - информация о ребенке доносится из динамиков, а "волонтер" заявляет, что с полицией, мол, все согласовано.
Видео: Во Львове разоблачили мошенников (Facebook/Вера Чванова-Барковская)
Ранее мы писали, что в Киеве наглые мошенники, которые при этом работают на "законных основаниях", нагло кидают людей на крупные суммы.