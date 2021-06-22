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Блаженна бабуся-жебрачка з Києва виявилася вусатим мужиком: відео викриття

Автор: Світлана Мащенко

У Києві викрили бабусю-жебрачку, яка випрошувала гроші у людей, що проходять повз. Зігнувшись в три погибелі і закутавшись по самий ніс в хустки, вона смиренно схиляла голову. Тоді до неї підійшов молодий хлопець, щоб розглянути ближче - бабуся виявилася зовсім не бабусею, та ще й з вусами.

Відео з викриттям з'явилося в мережі. Як ще наживаються на довірі українців - читайте нижче в нашому матеріалі.

Блаженна бабуся, вона ж вусатий мужик

"У Києві хлопець, проходячи повз жебраків, відчув щось дивне. Він підійшов до "бабці", щоб глянути їй в обличчя, а вона опинилася з вусами і не така вже й стара", - підписані кадри з викриттям.

Відео: Вусатий чоловік прикинувся блаженною бабусею

Як ще українців обманюють шахраї-жебраки

У цієї категорії людей немає статі, віку, як, втім, і совісті.

Так, нещодавно в Києві попалася бабуся, яка систематично випрошує у покупців супермаркетів гроші на продукти, а ввечері їде додому на таксі. Зі слів касира магазину, 900 гривень на день на покупках вона має, а якщо пощастить, то й більше.

Відео: у Києві бабуся випрошує гроші на продукти, заробляючи в день більше, ніж багато хто з нас (facebook.com/KyivOperativ)

У Львові організували цілу схему випрошування грошей нібито на хвору дитину

Для цього придумали навіть технічне ноу-хау - інформація про дитину доноситься з динаміків, а "волонтер" заявляє, що з поліцією, мовляв, все погоджено.

Відео: у Львові викрили шахраїв (Facebook/Віра Чванова-Барковська)

Раніше ми писали, що в Києві нахабні шахраї, які при цьому працюють на "законних підставах", нахабно кидають людей на великі суми.

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