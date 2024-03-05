Благовіщення Пресвятої Богородиці: коли відзначають велике свято, що категорично не можна робити

Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається третім за значущістю церковним святом, і його місце в ієрархії релігійних свят визнається тільки Пасхою та Різдвом. Це подія, яка належить до 12 найважливіших релігійних свят.
Коли відзначається свято у цьому році, всі його традиції - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Сам термін "Благовіщення" можна буквально розглядати як передачу благої звістки. Вірять, що саме у цей день перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл і сповістив їй, що вона народить Ісуса Христа, Сина Божого.
Благовіщення, одне з найважливіших церковних свят, раніше святкувалося щороку 7 квітня для християн східного обряду та 25 березня для християн західного обряду.
Проте, з 1 вересня 2023 року, ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, що призвело до зміни дати більшості церковних свят на 13 днів раніше. Таким чином, у 2024 році Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначатиметься 25 березня і припадатиме на понеділок.
Традиції свята Благовіщення включають в себе відвідування церкви та молитву. Священослужителі обов'язково вдягають святкове вбрання, а також існує звичай випускати голубів у цей день. За старовинним віруванням, ці птахи, долетівши до небес, розповідають ангелам-охоронцям про хороші події, що трапилися протягом року.
Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024 буде 25 березня (фото: pixabay.com)
Вважається, що у день Благовіщення відкриваються небеса, і Господь може почути всі молитви та прохання кожної людини. За часів Київської Русі в цей день викликали весну та запалювали великі багаття, вірячи, що вогонь розтопить зиму.
Християни також приносили з богослужіння додому святкову воду, віруючи у її особливу силу. У цей день церква дозволяє послаблення правил Великого посту, зокрема, дозволяється вживати страви з риби. Проте, якщо Благовіщення припадає на Страсний тиждень, то риба та молочні продукти вилучаються з раціону.
На день Благовіщення існують обмеження щодо ряду дій. Заборонено займатися рукоділлям, таким як шиття, в'язання чи вишивання. Також не рекомендується виконувати важку працю та уникати давати гроші в борг.
Важливо пам'ятати, що в цей день не дозволяється вступати в шлюб, оскільки свято спрямоване на покаяння та утримання від мирського щастя.
У день Благовіщення важливо зберігати чистоту думок, утримуватися від критики та злослов'я. Сварки та лайки теж є неприйнятними в цей день.
Щодо миття голови, хоча церква не забороняє цього робити, рекомендується утриматися від заплітання коси. Існує повір'я, що коси символізують ниті життя, і в цей день їх може переплести або змінити долю людини.
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