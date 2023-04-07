Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити на свято

Значення свята

Благовіщення Пресвятої Богородиці - це одне з найзначніших і найдуховніших свят у християнському календарі. Він існує понад 1500 років.

У день Благовіщення віруючі згадують про те, як архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії і розповів їй, що вона стане матір'ю Спасителя світу. Це було яскравим знаком Божої милості та любові до людини.

День Пресвятої Богородиці, який цього року відзначається 7 квітня, символізує початок великої справи Бога на землі та закликає віруючих до смирення, вдячності та віри у Божі задуми.

Що потрібно зробити у свято

На Благовіщення Пресвятої Богородиці, як і на інше велике церковне свято, важливо відвідати літургію. Особливо це стосується дівчат та жінок.

У цей день можна дозволити собі з'їсти блюдо з риби. Також дозволяється вживати оливкову олію і навіть випити трохи вина.

Збирайте лікарські трави, їхня зцілююча сила подвоюється цього дня і вони обов'язково допоможуть вам.

Жінкам рекомендується вимовити ім'я свого чоловіка 40 разів протягом дня, тоді наступного року в сім'ї будуть мир та щастя.

Головні прикмети цього дня

Тепла ніч на Благовіщення обіцяє теплу весну.

Якщо вранці туман, то очікується великий розлив річок та струмків.

Сонячний, безхмарний день на Благовіщення віщує грозове та пожежне літо.

Морозний день на Благовіщення обіцяє добрий урожай вівса.

Дощ на Благовіщення обіцяє добрий урожай жита.

Мало зірок на небі на Благовіщення – то буде мало яєць.

Що не можна робити у Благовіщення Пресвятої Богородиці