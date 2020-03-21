Благовещение Пресвятой Богородицы: когда отмечают в Украине и что значит этот праздник

Благовещение Пресвятой Богородицы приходится на Великий пост и относится к числу двенадцати самых главных православных праздников. Дата Благовещения не привязана к основному церковному календарю и имеет постоянную дату – 7 апреля. В 2020 году Благовещение выпадает на вторник.

Значение Благовещения Пресвятой Богородицы

Стоит отметить, что между Рождеством Христовым, которое по старому обряду празднуется 7 января, до Благовещения ровно девять месяцев. Это большой христианский праздник, который символизирует благое радостное событие – возвещение непорочной Деве Марии ангелом вести о зачатии и рождении Божественного Младенца.

Традиции и запреты на Благовещение

Так как этот праздник выпадает ежегодно на период Великого поста, то в этот день разрешено ослабление диеты и допускается пища с растительным маслом, рыба и бокал вина.

В этот день запрещено работать, а в народе говорят, что на Благовещенье птица не вьет гнезда, а девицы не плетут косы.

После Благовещения начинаются весенние полевые работы, так как в старину считали, что в этот день Бог открывает землю для сева и благословляет землю.

В этот день нельзя охотиться и убивать животных, проводить шумные гуляния и веселиться.

Приметы на Благовещение

Какая погода на Благовещение – такая будет погода на Пасху, однако если в этот день очень тепло, то в Пасхальное воскресенье возможен холод.

Если на Благовещение солнце всходит на ясном небе, то весна ранняя. Если в полдень – то средняя, если ясно будет только вечером – то поздняя.

Если в небе не видно ни одной ласточки, то весна будет холодная.

Если на Благовещение ясная и хорошая погода, то и урожай будет хорошим.

Если на Благовещение идет снег – год будет неурожайным.

Если на Благовещение гроза – будет большой урожай орехов.

Если в этот день идет дождь – осенью будет много грибов.

Напомним, ранее мы писали о том, как не навредить организму человека в период строгого поста.