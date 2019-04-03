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Благовіщення: що категорично не можна робити у це свято

STYLERЖиття    03.04.2019 - 16:49
Благовіщення: що категорично не можна робити у це свято
Благовіщення 2019 (фото: pulslive.сom)

Дата, що можна і чого не можна робити у день Благовіщення Пресвятої Богородиці - в матеріалі Styler

Благовіщення, яке має певні заборони, святкується 7 квітня, за дев'ять місяців до Різдва Христового. Одним із символів Благовіщення є білі голуби на блакитному небі, оскільки дані птиці уособлюють приємну новину.

Назва свята походить від словосполучення "блага вість", адже в цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл. Він порадував новиною, що вона буде Матір'ю Божою, непорочно зачавши сина від Святого Духа.

Історія свята

На Благовіщення є давній звичай - випускати на волю голубів. Обряд символізує повернення з весняним рівноденням птахів, готових вити гнізда та виробляти потомство.

Раніше у народі Благовіщення Пресвятої Богородиці сприймали як свято весни - початок нового сільськогосподарського року. Зерно люди освячували перед посівом, ставлячи благовіщенську ікону поруч з ним.

У цей день у давнину "зазивали весну" - розводили багаття і стрибали через вогонь, водили хороводи, співали веснянки. Благовіщенське багаття люди вважали найкращим захистом від хвороб та псування. Також 7 квітня до сходу Сонця люди били у калатала, дзвонили в дзвоники і мідний посуд, щоб захистити худобу від вовків.

Благовіщення: що категорично не можна робити у це свято

Фото: Благовіщення Пресвятої Богородиці (flickr.com/sanctusbulgaria)

Прикмети

У цей день ретельно стежили за погодою. Якщо на Благовіщення був дощ, то готувались до хорошого врожаю жита, якщо ж гроза, то вірили, що цього року вродять горіхи.

Рибалки ж сподівалися, що в цей день буде дощова погода, так як вірили, що весь рік тоді буде хороший улов.

Селяни очікували вітер, іній і туман, адже згідно з повір'ями це обіцяє хороший врожай на весь рік.

Якщо ж у Благовіщення ластівки не з'являлися, то всі готувалися до холодної зими.

Чого не можна робити у Благовіщення

  • Свято Благовіщення повинно пройти в спокої. Не можна лаятися і ображатися. Для віруючих у Благовіщення накладається заборона на розваги, не можна співати й танцювати.

  • У день Благовіщення Пресвятої Богородиці не можна виконувати важку роботу по дому і в городі. Не можна садити рослини.

  • Свято 7 квітня у 2018 році потрапляє на Велику суботу перед Великоднем, тому в раціоні цього дня повинні бути тільки пісні страви.

  • За народною прикметою, в цей день не можна розчісувати, стригти волосся, робити зачіски. Повір'я говорить, що інакше дівчина позбавляється здоров'я, краси і взаємної любові.

Благовіщення: що категорично не можна робити у це свято

Фото: У Благовіщення не можна розчісувати волосся (pixabay.com/designedbyjess)

Нагадаємо, що вихідних у квітні 2019 року буде багато, так як в цьому місяці Україна святкуватиме Великдень, що також збігається з травневими святами.

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