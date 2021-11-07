BlaBlaCar, а чей Крым? Перевозчик вляпался в скандал из-за карты Украины

"А это ОК такую рекламу в гугле получать? А чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", - спрашивает пользователь.

Александр прикрепил скриншот, как подтверждение своих слов.

На нем видно, что карта Украины изображена без временно оккупированного РФ украинского полуострова.

Скрин: BlaBlaCar попал в скандал из-за карты Украины без Крыма (facebook.com/ostapaalex)

Как отреагировали в компании

В BlaBlaCar ответили украинцу на возмутительное сообщение, пообещав разобраться, как такое могло случиться. А также напомнили, что подобная реклама противоречит позиции компании.

"Спасибо за тег. Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании... Вернусь с ответом, как только буду иметь информацию. Можете написать, какой именно запрос вы гуглили? Спасибо", - говорится в ответе перевозчика.