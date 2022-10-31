Бізнесмен розповів про скандальні подробиці "волонтерської" діяльності Маймана

"Людина, яка вкрала гроші, які призначалися в перші дні війни для блага України - знаходиться поза мораллю і законом... Замість того, щоб спрямувати ці гроші на благі цілі - вона їх розпилює, прожирає і витрачає на повій... Він не бреше, що Циганков приймав гроші, всі переговори зі мною щодо допомоги вів Моня (Майман), стикував моїх людей з людьми Циганкова… Тільки я не зрозумію наше доблесне ДБР або тих, хто повинен цим займатися… Вони могли б посадити їх поряд і запитати – гроші давали? Давали. Напиши, де?

Також бізнесмен розповів про оборонну структуру, яку нібито очолював Помогайбо.

"Він ніякий не командир батальйону Архангела Михайла. Це створено було формування в Києві, яке в останню чергу мало їхати воювати... Воно потім розсипалося, на мою думку, всі кудись розсмокталися", - додав бізнесмен.

Левченко також надав інформацію щодо рейдерства вдома у вдови бізнесмена Михайла Маймана.

"Неважливо, хто у 2020 році довів чоловіка Інни до самогубства, відібрали ресторани, заводи, пароплави… І Моня як падальник побіг відбирати у слабкої самотньої жінки будинок. Знайшов колишню дружину (померлого), з якою вони розійшлися 10 років як, підробив документи, користуючись своїми покровителями.Відео є, як Моня виганяв жінку на вулицю... Ми зараз вставляємо йому палиці в колеса з приводу віджимання будинку.Найняли купу хороших юристів, залучили громадськість.Був суд, де має бути прийняте одне з незаконних рішень, але суддя, побачивши громадськість, юристів, людей, почала перевзуватись", - розповів він.