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Бизнесмен рассказал о скандальных подробностях "волонтерской" деятельности Маймана

Фото: Михаил Майман (коллаж Styler)
Автор: Илона Свиридова

Бизнесмен Егор Левченко подробно рассказал о сути конфликта с Михаилом Майманом-Помогайбо, а также о схемах последнего.

Об этом он рассказал в интервью одесскому блогеру Стасу Домбровскому.

"Человек, который украл деньги, которые предназначались в первые дни войны для блага Украины – находится вне морали и закона…. Вместо того, чтобы направить эти деньги на благие цели – он их распиливает, прожирает и тратит на проституток… Он не врет, что Цыганков принимал деньги, все переговоры со мной касательно помощи вел Моня (Майман), стыковал моих людей с людьми Цыганкова. Только я не пойму наше доблестное ДБР либо тех, кто должен этим заниматься… Они могли бы посадить их рядом и спросить - деньги давали? Давали. Напиши, где? Наверное, у них будет очень хороший ответ, что какая-то гуманитарка к ним заходила бесплатно, и якобы они покупали эту гуманитарку на деньги, которые выделил я… В этом суть нашего конфликта", - отметил Егор Левченко.

Также бизнесмен рассказал об оборонной структуре, которую якобы возглавлял Помогайбо.

"Он никакой не командир батальона Архангела Михаила. Это создано было формирование в Киеве, которое в самую последнюю очередь должно было ехать воевать… Оно потом рассыпалось, по-моему, все куда-то рассосались", - добавил бизнесмен.

Левченко также предоставил информацию относительно рейдерства дома у вдовы бизнесмена Михаилом Майманом.

"Неважно, кто в 2020 году довел мужа Инны до самоубийства, отобрали рестораны, заводы, пароходы… И Моня как падальщик побежал отбирать у слабой одинокой женщины дом. Нашел бывшую жену (умершего), с которой они разошлись 10 лет как, подделал документы, пользуясь своими покровителями. Видео есть, как Моня выгонял женщину на улицу… Мы сейчас вставляем ему палки в колеса по поводу отжатия дома. Наняли кучу хороших юристов, привлекли общественность. Был суд, где должно было быть принято одно из незаконных решений, но судья, увидев общественность, юристов, людей, начала переобуваться", - рассказал он.

Напомним, ранее мы писали, кто стоит за "ветераном" Михаилом Майманом и почему ему удается избегать наказания за преступления.

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Гуманитарная помощьМихаил Майман