"Бизнес" на войне: кто, как и за сколько выпускает мужчин из Украины в Европу

По словам Виктора Балоги, депутата Мукачевского горсовета, "бизнес" с прохождением границы военнообязанными по теневому обороту уже достиг промышленных масштабов.

Фактически, сотни мужчин, вопреки действующему военному положению, ежедневно за немалые деньги переходят границу со странами ЕС.

"Мало того, что такая ситуация - это моральное дно, так еще и демонстрирует миру, что в стране в дальнейшем процветает коррупция. Убежден, что власть должна действовать максимально жестко не только с теми, кто убегает, а прежде всего с теми, кто им в этом помогает", - добавил Балога.

15 тысяч долларов с человека за выезд

Недавно на границе с Венгрией задержали организатора, который пытался незаконно перевести мужчин призывного возраста.

Доставить уклонистов в Венгрию мужчина собирался собственным автомобилем. Для пересечения границы выбрал пункт пропуска "Вилок". За свои услуги украинец получил 45 тысяч долларов США, по 15 тысяч за каждого.

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Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать пределы страны.

Исключения делаются для тех мужчин, которые имеют трех детей в возрасте до 18 лет, тех, кто не пригоден к военной службе и имеет соответствующие документы военно-врачебной комиссии и тех, кто заботится о лицах с инвалидностью.