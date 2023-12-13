Бізнес на "волонтерці". Онук відомого професора погорів на перепродажі кисневого концентратора

Скандальні історії з перепродажем кисневих концентраторів, наданих для порятунку людських життів благодійними організаціями у розпал пандемії COVID-19, набули розголосу ще до початку повномасштабної війни. Проте, як виявилося, деякі "ділки" досі намагаються заробити подібним способом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про чергову шокуючу історію, оприлюднену у Facebook співзасновницею благодійного фонду "СВОЇ" та керівницею програми "Паліативна допомога" Лесею Литвиновою (Олександрою Коваль), яка нині перебуває у лавах ЗСУ.

З чого все почалося

Наприкінці минулого тижня Лесі Литвиновій зателефонували із запитанням, чи продається кисневий концентратор. Жінка відповіла, що фонд надає ці пристрої у безоплатне користування пацієнтам, а комерційні пропозиції - не їхня справа.

"Як з'ясувалось, саме комерційну пропозицію людина і шукала. А поки шукала - знайшла на OLX апарат з моїм номером телефону на шилдіку. Ще за часів ковіда кожен апарат оздоблювався металевою невеличкою табличкою з номером апарату, назвою фонду і моїм номером телефону, аби полегшити комунікацію з тими, хто користувався технікою фонду", - пояснила співзасновниця фонду.

Після цього "свіжесеньке" оголошення щодо продажу кисневого концентратора за неповних 10 тисяч гривень було швидко знайдене у мережі.

"Гаряча" пропозиція (скріншот: facebook.com/LitvinovaLesya)

"Аби підкреслити, наскільки ціна дешева, однією з фоток в оголошенні був шматок нашого акту прийому-передачі. Якщо уважно придивитись, навіть можна було побачити шматочок фрази "повернути в разі непотрібності", - зауважила Литвинова.

Повна вартість пристрою становила 25 тисяч гривень (скріншот: facebook.com/LitvinovaLesya)

На світлині можна також помітити, що кисневий концентратор було передано іншій особі безоплатно.

"Купівля" концентратора

Для того, щоб вивести шахраїв на чисту воду, їм зателефонували за вказаним в оголошенні телефоном і домовились про зустріч буцімто для "купівлі" приладу.

"Адреса, по якій запропонували зустрітись, співпадала з адресою, зазначеною в табличці видачі апарата за номером 0892, фото якого і було в оголошенні", - уточнила пані Леся.

Вона розповіла, що для "купівлі" активісти переписали номера купюр, підготували документи для підтвердження права фонду на власність і документи, що засвідчували особу "покупців".

На призначену із шахраєм зустріч вирішили піти четверо осіб. Вони запланували "придбати" апарат і викликати поліцію.

"Теоретично, можна було піти іншим шляхом - спочатку писати заяву, а потім чекати що зробить поліція. Але так ми вже робили в травні 2022 року і досі чекаємо. А ціна в оголошенні була настільки "солодка", що за кілька годин він вже був би проданий іншому бажаючому", - пояснила таке рішення волонтер і військовослужбовиця.

Хто виявився шахраєм

За словами Литвинової, на місце зустрічі з її знайомими прийшов добре одягнутий хлопець, який на вигляд мав років 16.

"Ніц не схожий на людину, яка намагається продати хоч щось, хоч за якісь гроші. Навіть виникла думка, що тут якась помилка. Тим більш, що він досить довго кудись телефонував, чекав на ключі від квартири, не міг нормально відкрити двері з першої спроби", - розповіла жінка.

Хлопець під час зустрічі з активістами (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Коли "покупці" увійшли до оселі, одна з дівчат зателефонувала в поліцію та пояснила, що зараз відбувається.

У цей час юний продавець "досить незграбно намагався пояснити як апарат працює, шукав підказки у паперах, які були разом з апаратом (акти від фонду і пам'ятка пацієнту)".

На апараті збереглась наліпка з назвою фонду та номерами (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Водночас він "люб'язно дозволив увімкнути камеру, аби "записати інструктаж". Отже, весь процес (включно з передачею грошей), був зафільмований.

Що дізналась поліція

По завершенні процесу розрахунку за покупку, активістка показала хлопцеві усі необхідні документи та пояснила, що незабаром приїде поліція.

Патрульні й справді швидко приїхали на виклик, зорієнтувались у ситуації, зробили фото оголошення щодо продажу концентратора (яке зникло вже за кілька хвилин) та викликали слідчо-оперативну групу (СОГ).

Поліцейський під час виклику (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Тим часом виявилось, що "малому підприємцю" все ж таки було 18 років. Він прогнозовано зателефонував батькам за допомогою.

За словами співзасновниці благодійного фонду, "дідусь у хлопця був досить відомим професором, лікарем вузької спеціалізації".

"Апарат був виданий для нього - вік, ковід, важкий стан, як з'ясувалось - смерть невдовзі після того, як концентратор був привезений. Діти пішли по стопах батька. Приватна клініка, побудована на його імені, та ж сама вузька спеціалізація, роки й роки як лікарняної практики, так і викладання в Богомольця", - розповіла Литвинова.

"Афера" не вдалася (фото: facebook.com/LitvinovaLesya)

Сімейний "протекторат"

Вже незабаром на місце події приїхала красива й доглянута жінка у норковій шубі - "панілікарка мама". Вона з'явилась швидко та ефектно - з "наїздами", погрозами і нецензурною лексикою.

Після різноманітних спроб звинуватити активістів у ситуації, що склалась, матір юного шахрая пішла говорити віч-на-віч із дізнавачем Шевченківського управління поліції, який приїхав у складі СОГ.

"Судячи з усього, перемовини пройшли вдало. Бо після них пан дізнавач повідомив (на камеру, під запис), що вилучати гроші в якості доказів він не бачить підстав. І взагалі нічого не бачить, крім концентратора (який на той час винесли за межі оселі) і його реальних власників (фонд), які тут незрозуміло що роблять", - наголосила оповідач.

Литвинова уточнила, що "скаргу на нього на гарячу лінію оформили", хоча й не дуже віриться у те, що вона якимось чином допоможе.

Вона додала, що заяву про обставини події в активістів прийняли і зареєстрували в єдиному обліку заяв за номером 70063. А ось вносити дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань спершу, схоже, не планували. Це було зроблено вже пізніше, після того, як історія набула розголосу у мережі.

"І, знаєте, мене не дивує поведінка хлопця. Судячи з усього, мамина кохана черешенька звикла отримувати все і одразу... Мене не дивує поведінка батьків... Їх більше непокоїло те, що якісь холопи мають нахабство лізти до них зі своїми претензіями", - зізналась волонтер.

Водночас вона зазначила, що після таких історій їй соромно.

"Соромно дивитись в очі тим, хто віддає останнє, аби допомогти іншим. Соромно, тому що я не можу захистити їх допомогу від хлопчиків-мажорів і їх хамовитих батьків", - підсумувала жінка.

Такі ситуації шокують (скріншот: facebook.com/LitvinovaLesya)