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Біженка з Маріуполя переїхала до Росії. Дивіться, у які умови її поселили (фото)

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Канськ, Середа 10 травня 2023 10:12
Біженка з Маріуполя переїхала до Росії. Дивіться, у які умови її поселили (фото) Біженку з Маріуполя у РФ поселили в нелюдські умови (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Біженка з Маріуполя з власної волі виїхала з України до Росії. Її поселили у Красноярському краї у місті Канськ. Як виявилося, умови життя - не для людей зі слабкими нервами.

У матеріалі Styler дивіться, куди селять українців, які так хотіли до Росії.

Як виглядають умови житла у Красноярському краї

Так, в одному з російських ЗМІ зовсім не заперечують того факту, що біженку з Маріуполя у березні 2023 року поселили до кімнати у гуртожитку, яка зовсім не опалюється. Температура у приміщенні – для морозостійких, 11 градусів тепла.

Відомо, що прізвище українки – Гусєва.

Біженка з Маріуполя переїхала до Росії. Дивіться, у які умови її поселили (фото)Біженку з України поселили у Красноярському краї (Скріншот)

Також у кімнаті була оголена проводка, санвузол знаходиться у жалюгідному стані, зі стін сиплеться фарба, на підвіконні лежить розбитий вентилятор.

Біженка з Маріуполя переїхала до Росії. Дивіться, у які умови її поселили (фото)Біженка з Маріуполя переїхала до Росії. Дивіться, у які умови її поселили (фото)Біженка з Маріуполя переїхала до Росії. Дивіться, у які умови її поселили (фото)Біженка з Маріуполя переїхала до Росії. Дивіться, у які умови її поселили (фото)Так виглядає кімната в гуртожитку РФ для біженки з Маріуполя (фото: Андрющенко/Time)

Зазначимо, що Канськ – це невелике місто з населенням 80 тисяч осіб у Красноярському краї (Сибіру).

Нагадаємо, що країна ЄС запропонує українцям виплати за повернення додому.

А у Норвегії збільшать фінансування українських біженців.

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Маріуполь беженка Російська Федерація