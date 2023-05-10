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Беженка из Мариуполя переехала в Россию. Смотрите, в какие условия ее поселили (фото)

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Канск, Среда 10 мая 2023 10:12
Беженка из Мариуполя переехала в Россию. Смотрите, в какие условия ее поселили (фото) Беженку из Мариуполя в РФ поселили в нечеловеческие условия (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Беженка из Мариуполя по своей воле уехала из Украины в Россию. Ее поселили в Красноярском крае в городе Канск. Как оказалось, условия жизни - не для слабонервных.

В материале Styler смотрите, куда селят украинцев, которые так хотели в Россию.

Как выглядят условия жилья в Красноярском крае

Так, в одном из российских СМИ совсем не отрицают того факта, что беженку из Мариуполя в марте 2023 года поселили в комнату в общежитии, которая совсем не отапливается. Температура в помещении - для морозостойких, 11 градусов тепла.

Известно, что фамилия украинки - Гусева.

Беженка из Мариуполя переехала в Россию. Смотрите, в какие условия ее поселили (фото)Беженку из Украины поселили в Красноярском крае (Скриншот)

Также в комнате была оголена проводка, санузел находится в плачевном состоянии, со стен сыплется краска, на подоконнике лежит разбитый вентилятор.

Беженка из Мариуполя переехала в Россию. Смотрите, в какие условия ее поселили (фото)Беженка из Мариуполя переехала в Россию. Смотрите, в какие условия ее поселили (фото)Беженка из Мариуполя переехала в Россию. Смотрите, в какие условия ее поселили (фото)Беженка из Мариуполя переехала в Россию. Смотрите, в какие условия ее поселили (фото)Так выглядит комната в общежитии РФ для беженки из Мариуполя (фото: Андрющенко/Time)

Отметим, что Канск - это небольшой город с населением 80 тысяч человек в Красноярском крае (Сибири).

Напомним, что страна ЕС предложит украинцам выплаты за возвращение домой.

А в Норвегии увеличат финансирование украинских беженцев.

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Мариуполь беженка Российская Федерация