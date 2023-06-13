UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біженець з України виграв 500 тисяч євро в лотерею. Стало відомо, що він зробить з грішми

Українець виграв у Бельгії в лотерею 500 тисяч євро (фото: loterie-nationale.be)
Автор: Анна Шиканова

Українець, який виїхав у Бельгію на початку повномасштабного вторгнення як біженець, виграв 500 тисяч євро у миттєву лотерею. Свій щасливий квиток він купив на заправці за 5 євро.

Деталі розповіли в Національній лотереї Бельгії.

Що відомо про переможця

Українець купив скретч-карту на заправці в Брюссельському столичному регіоні. Один з номерів був виграшним і чоловік отримав 500 тисяч євро. Ім'я переможця, по правилам лотереї, не розкривають, але відомо, що це молодий чоловік у віці від 18 до 24 років.

У Бельгію він приїхав на самому початку повномасштабного вторгнення, де зараз живе зараз та працює. З оформленням документів хлопцю допомогли друзі.

"Його почуття були змішаними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти, коли таке відбувається у твоїй рідній країні. Але він, звісно, був радий своїй перемозі, й він має багато надій", - кажуть представники лотереї.

Щасливчику, кажуть, від 18 до 24 років (ілюстративне фото: loterie-nationale.be)

Що українець планує зробити з грошима

За гроші, які він виграв, хлопчина планує "щось зробити для своїх земляків і для відбудови своєї країни".

Але спочатку він хоче "влаштувати вечірку в Бельгії для родини та друзів, які піклувалися про нього та допомагали йому інтегруватися".

"Хоча його дуже тепло зустріли в Бельгії й він має непогану роботу тут, він, звичайно, воліє повернутися в Україну якнайшвидше, як тільки закінчиться війна", - додають представники лотереї.

Українець виграв 500 тисяч євро в лотерею! (ілюстративне фото: loterie-nationale.be)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українських біженців може отримати до 9000 гривень.

А також розповідали про те, як можна купувати дешеві авіаквитки.

Читайте РБК-Україна в Google News
лотереиджекпот