Бійцям 110-ї бригади, які врятували прапор "Шахтаря", передали обладнання від Ахметова

У листопаді бійці 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ врятували із розтрощеної російськими снарядами адмінбудівлі Авдіївського коксохіму чудом вцілілий прапор ФК "Шахтар". Обпалена реліквія була збережена і передана до клубу військовими, після чого встигла зайняти своє місце в роздягальні "гірників" під час матчу Ліги чемпіонів проти "Антверпену".

На знак поваги та шани до вчинку військових, які не змогли пройти повз символічний "стяг опору", президент ФК "Шахтар", бізнесмен Рінат Ахметов у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" передав бійцям 110-ї бригади важливе обладнання, яке рятує життя, і допомагає протистояти ворожим дронам – дві станції РЕБ, які вже працюють цілодобово на найгарячішому авдіївському напрямку.

"Дякуємо за міцну підтримку Сталевому іронту та "Шахтарю". Бажаємо клубу в свою чергу перемог на футбольному полі, примноження наших чудових спортивних традицій. Віримо в нашу команду, вболіваємо та разом наближаємо перемогу! Нехай ця реліквія, що обпалена вогнем війни, символізує незламність українського духу та приносить тільки успіх", - подякував начальник ППО 110-ї окремої механізованої бригади на позивний "Арфа".

Передачу важливого обладнання на донецький напрямок здійснили представники групи "Метінвест" та колишній керівник АКХЗ, які систематично підтримують бригади ЗСУ в Авдіївці.

"Будівлі, де знаходився спортивний зал, майже вже немає, але якимсь чином прапор зберігся. Це дійсно цінна реліквія, яку військові зберегли та передали "Шахтарю". В свою чергу з бійцями 110-ї бригади ми завжди в діалозі, підтримуємо та допомагаємо необхідним: автівками, обладнанням. Об’єднаними зусиллями всі українці наближають перемогу у війні", - зазначив народний депутат, колишній директор АКХЗ Муса МАГОМЕДОВ, який і закріпив декілька років тому флаг "Шахтаря" у спортзалі коксохіму.

Станції РЕБ є лише невеликою частиною допомоги, яка надається ЗСУ в межах Сталевого Фронту.

"Донбас завжди був і залишається українським, ми всі чекаємо, коли улюблений "Шахтар", - футбольний клуб - легенда і символ краю повернеться до себе додому, як і кожен українець, хто сьогодні вимушено залишив свій дім. Саме для цього українські воїни, бізнес та суспільство разом роблять усе, щоб наблизити цей момент", - зазначив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко під час зустрічі з військовими.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення, в межах "Сталевого фронту" Ріната Ахметова ЗСУ та мирним мешканцям в Україні було надано допомоги на 6,7 млрд гривень. До ЗСУ були поставлені тисячі одиниць обладнання і техніки, від катерів і бронеавтівок, до дронів і приладів нічного бачення.