Бойцам 110-й бригады, спасшим флаг "Шахтера", передали оборудование от Ахметова

В ноябре бойцы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ спасли из разбитого российскими снарядами админздания Авдеевского коксохима чудом уцелевший флаг ФК "Шахтер". Обожженная реликвия была сохранена и передана в клуб военными, после чего успела занять свое место в раздевалке "горняков" во время матча Лиги чемпионов против "Антверпена".

В знак уважения и уважения к поступку военных, которые не смогли пройти мимо символического "знамени сопротивления", президент ФК "Шахтер", бизнесмен Ринат Ахметов в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" передал бойцам 110-й бригады важное оборудование, которое спасает жизнь, и помогает противостоять вражеским дронам - две станции РЭБ, которые уже работают круглосуточно на самом горячем авдеевском направлении.

"Благодарим за крепкую поддержку Стальному иронту и "Шахтеру". Желаем клубу в свою очередь побед на футбольном поле, приумножение наших замечательных спортивных традиций. Верим в нашу команду, болеем и вместе приближаем победу! Пусть эта реликвия, обожженная огнем войны, символизирует несокрушимость украинского духа и приносит только успех", - поблагодарил начальник ПВО 110-й отдельной механизированной бригады на позывной "Арфа".

Передачу важного оборудования на донецкое направление осуществили представители группы "Метинвест" и бывший руководитель АКХЗ, систематически поддерживающие бригады ВСУ в Авдеевке.

"Здания, где находился спортивный зал, почти уже нет, но каким-то образом флаг сохранился. Это действительно ценная реликвия, которую военные сохранили и передали "Шахтеру". В свою очередь с бойцами 110-й бригады мы всегда в диалоге, поддерживаем и помогаем необходимым: машинами, оборудованием. Объединенными усилиями все украинцы приближают победу в войне", - отметил народный депутат, бывший директор АКХЗ Муса МАГОМЕДОВ, который и закрепил несколько лет назад флаг "Шахтера" в спортзале коксохима.

Станции РЭС являются лишь небольшой частью помощи, предоставляемой ВСУ в рамках "Стального фронта".

"Донбасс всегда был и остается украинским, мы все ждем, когда любимый "Шахтер" - футбольный клуб - легенда и символ края вернется к себе домой, как и каждый украинец, кто сегодня вынужденно покинул свой дом. Именно для этого украинские воины, бизнес и общество вместе делает все, чтобы приблизить этот момент", - отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко во время встречи с военными.

В целом с начала полномасштабного вторжения, в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова ВСУ и мирным жителям в Украине было предоставлено пособия на 6,7 млрд гривен. В ВСУ были поставлены тысячи единиц оборудования и техники, от катеров и бронеавтомобилей, до дронов и приборов ночного видения.